Abolizione vitalizi parlamentari 2018, chi rischia di perdere i benefici? Ecco quanti e chi sono: “È vendetta politica”

Se l’Abolizione dei Vitalizi, prevista nel programma di Governo 2018, diventerà realtà, gli ex parlamentari si appresteranno a percorrere le vie della giustizia civile contro i presidenti di Camera e Senato, contro i Questori e tutti i membri degli uffici di Presidenza, rifacendosi patrimonialmente contro di loro se dovesse passare il taglio dei vitalizi. Ad affermarlo è il presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, Antonelli Falomi, che è stato netto contro il progetto: “questa non è giustizia, è vendetta“. Nella relazione Falomi ha ribadito le ragioni del no al ricalcolo retroattivo con metodo contributivo dei vitalizi degli ex inquilini di Camera e Senato, ribadendo la disponibilità al contributo di solidarietà.

Abolizione vitalizi Parlamentari: chi perderà i benefici?

Abolizione dei vitalizi parlamentari 2018, sono in 2600 a rischiare di perdere i benefici guadagnati a partire dagli anni Ottanta. A darne contezza, nelle ultime ore, è un servizio di SkyTg24 (vedi video in fondo, ndr.) che evidenzia come, ancora oggi, siano a libro paga vecchi leoni della Democrazia Cristiana. Ci sono Ciriaco De Mita o Gerardo Bianco, ad ex presidenti della Camera della Seconda Repubblica, come Gianfranco Fini, Fausto Bertinotti o Irene Pivetti, passando per Massimo D’Alema e alcune centinaia di ex deputati, senza dimenticare le vedove di ex parlamentari. Ammonta a circa 2.600 il numero di ex che percepiscono i vitalizi, presi di mira dal Movimento 5 Stelle, dopo la loro abrogazione nel 2012 per i depurati in carica. Il vitalizio, introdotto negli Anni Ottanta, consisteva in un assegno che il parlamentare incassava a vita una volta tornato alla vita civile.

Abolizione vitalizi Parlamentari: “È incostituzionale”

Secondo Falomi, dunque, un ricalcolo retroattivo sarebbe incostituzionale perché viola il principio di affidamento, tanto è vero che la retroattività è stata esclusa in tutte le riforme delle pensioni, ed anche in quella dei vitalizi dei parlamentari del 2012. In tal senso, ha spiegato Falomi, “abbiamo, innanzitutto, contestato l’idea che si possa giustificare una delibera degli Uffici di Presidenza per evitare il giudizio di illegittimità della Corte Costituzionale”. “Una idea balzana” – riporta l’Ansa – ha detto Falomi, che conferma la consapevolezza da parte di M5s che il ricalcolo è incostituzionale. “Se si fosse sinceramente convinti che il ricalcolo retroattivo sia una misura costituzionalmente corretta, non si capisce perché si ha così tanta paura del giudizio della Corte Costituzionale da tentare ogni strada per aggirarlo”.

Abolizione vitalizi Parlamentari: pronta la class action

“Comunque si mettano l’anima in pace. Grazie al supporto di illustri giuristi – ha spiegato Falomi – di Presidenti emeriti della Corte, di avvocati importanti, abbiamo individuato le strade e gli strumenti per arrivare più velocemente possibile lo stesso all’Alta Corte”. “in più l’Associazione darà supporto logistico e organizzativo perché i ricorsi individuali abbiano forma collettiva”. Una class action pronta ad agire anche dinnanzi al Giudice civile per una azione contro tutti i membri degli uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento. “Si deve tener conto infine con il massimo scrupolo delle ricadute finanziarie delle inevitabili richieste di danni da parte di quanti, in base alle regole vigenti in passato, hanno rinunciato alla propria carriera professionale per mettersi al servizio del Paese o di quanti hanno assunto obbligazioni finanziarie alle quali non potrebbero più fare fronte. E chi sarebbe personalmente responsabile dei danni di decisioni illegittime? A questo proposito noi abbiamo sollevato il problema della responsabilità patrimoniale personale di quanti concorrono a decisioni che in sede giurisdizionale siano ritenute illegittime”.