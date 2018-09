Decine di posti di lavoro a tempo indeterminato ad Alia Spa, la società di servizi ambientali che gestisce la raccolta e coordina lo smaltimento dei rifiuti in Toscana nell’area compresa tra Firenze, Prato e Pistoia. Ad oggi risultano ancora aperte le candidature per diverse posizioni a tempo indeterminato. Alia Spa è alla ricerca di 39 dipendenti: trenta operatori ecologici, tre impiegati per la gestione della flotta, un addetto al supporto tecnico e cinque manutentori elettromeccanici. Vediamo insieme quali sono i requisiti richiesti e come inviare la domanda.

Requisiti per partecipare

Per inviare la propria candidatura come operatore ecologico a tempo indeterminato è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere un diploma di Scuola Primaria (ex scuola elementare) o titolo conseguito all’estero dichiarato equipollente; aver svolto precedenti esperienze di lavoro presso aziende del settore ambientale, di essere in possesso di patente di guida di cat. B, conseguita in Italia o in altro Stato membro dell’UE, in corso di validità; avere un’ottima conoscenza della lingua italiana; possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento della posizione oggetto della selezione e non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da Alia Spa e dalle società in essa confluite. L’offerta è aperta anche a cittadini non comunitari. I posti a disposizione sono 30 e per inviare la domanda c’è tempo fino al 1 ottobre. Chi volesse ricoprire a tempo indeterminato il posto di Impiegato Tecnico Gestione Flotta (sono tre a disposizione) dovrà avere tali requisiti: avere una Laurea Triennale in Ingegneria (qualsiasi indirizzo), avere buone capacità di utilizzo del pacchetto Office e del software CAD, la patente di guida di cat. B, conseguita in Italia o in altro Stato membro dell’UE, in corso di validità; essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento della posizione oggetto della selezione; avere la cittadinanza comunitaria o possesso del permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività lavorativa per i cittadini stranieri NON comunitari. Come prima, il candidato dovrà avere un’ottima conoscenza della lingua italiana e non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da Alia Spa o da una delle società in essa confluite (Quadrifoglio Spa, Asm Spa, Publiambiente Spa, Cis Spa). Costituiranno elementi di valutazione aggiuntiva: la laurea specialistica e altri attestati. Il termine ultimo per l’invio della domanda è il 17 settembre.

Per il posto di addetto approvvigionamenti – supporto tecnico c’è tempo invece fino al 14 settembre. Un solo posto a disposizione full time a tempo indeterminato destinato a chi è in possesso di una laurea di primo livello (ex laurea triennale) in Scienze dei Servizi Giuridici. Tra i requisiti minimi: aver svolto impieghi e/o collaborazioni c/o aziende/enti per almeno 1 anno nel settore degli approvvigionamenti aventi ad oggetto attività di gestione e predisposizione di tutta la documentazione tecnica/amministrativa necessaria per gli affidamenti; una discreta abilità nell’utilizzo del Pc con approfondita conoscenza del pacchetto Office e programmi di lavoro in genere; la patente di guida di categoria B, conseguita in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea,in corso di validità; il possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento della posizione oggetto della selezione; la cittadinanza comunitaria o possesso del permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività lavorativa per i cittadini stranieri NON comunitari; il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana; e infine non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da Alia Spa o da una delle società in essa confluite. Requisiti preferenziali sono in questo caso la laurea in Giurisprudenza e l’esperienza pregressa. Parliamo ora dell’ultima posizione ricercata: manutentore elettromeccanico. La società Alia ne ricerca 5 da assumere sempre a tempo indeterminato. La scadenza per l’invio della candidatura è vicinissima: l’11 settembre. Tra i requisiti richiesti, oltre l’idoneità, la patente di guida B, il non licenziamento presso società Alia, vi sono: il Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico (perito elettromeccanico, elettrico, industriale) e aver svolto precedenti esperienze di lavoro e/o collaborazioni nel settore dell’ impiantistica elettrica e/o meccanica industriale e/o civile.

Come candidarsi?