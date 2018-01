Amazon apre nuovo centro logistico a Torino: 1200 posti di lavoro

Amazon apre un nuovo centro logistico a Torrazza Piemonte, vicino a Torino e creerà 1200 posti di lavoro entro tre anni

Amazon apre un nuovo centro logistico Torrazza Piemonte, 25 km a nord-est di Torino. Si tratta del quarto centro di distribuzione dell’azienda in Italia ed entrerà in attività nell’autunno del 2018. Questa nuova apertura si aggiunge a quelle di Passo Corese (Rieti) e Vercelli di settembre 2017. Amazon creerà 1.200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dal lancio del sito e investirà circa 150 milioni di euro nella nuova struttura da 60.000 metri quadri. L’obiettivo dell’azienda di e-commerce è garantire consegne rapide ed affidabili per i clienti in Italia e in Europa, ma il nuovo centro logistico in provincia di Torino un importante motore di sviluppo economico ed occupazionale per l’intera area.

I posti di lavoro

Fred Pattje, Amazon Operations Director per Spagna e Italia ha dichiarato: «Il nuovo centro di distribuzione di Torrazza rappresenta una prova tangibile dell’impegno di Amazon nei confronti del Paese, dei nostri clienti e dei venditori terzi che impiegano il nostro marketplace per sviluppare le loro attività in tutta Europa. Siamo felici di creare 1.200 nuovi posti di lavoro a Torrazza, offrendo stipendi competitivi, benefit molto interessanti, un ambiente di lavoro ottimale e varie opportunità di sviluppo professionale nella nostra azienda dalla rapida crescita globale».

«I dipendenti Amazon – spiegano dalla multinazionale dell’e-commerce – ricevono un salario che si colloca nella fascia più alta del settore della logistica a cui si aggiungono una serie di benefit come sconti per gli acquisti su Amazon.it e assicurazione medica privata. Amazon offre inoltre Career Choice, programma all’avanguardia rivolto agli operatori di magazzino che copre in anticipo fino a 8.000€ per le spese di iscrizione a corsi di studio per un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di quattro».

Il commento della sindaca di Torino, Appendino

Chiara Appendino, Sindaca della Città metropolitana di Torino ha dichiarato: «La decisione di Amazon di

inaugurare fra pochi mesi il quarto centro di distribuzione nel nostro Paese, a pochi chilometri dal capoluogo, è lungimirante per diverse ragioni. Si tratta di un investimento considerevole che incrementerà la vitalità delle imprese locali e gli scambi commerciali, a beneficio dei consumatori e, soprattutto rappresenta un volano per l’economia locale. L’apertura della struttura logistica, in una dimensione legata all’impiego di tecnologie innovative, offre inoltre uno spiraglio concreto all’occupazione. Un investimento quest’ultimo che segue quello annunciato da Amazon lo scorso anno per l’apertura a Torino di un nuovo centro di sviluppo per l’intelligenza artificiale e il Machine Learning. La decisione di Amazon rappresenta un’altra opportunità per il nostro distretto di catalizzare attenzione internazionale e continuare a crescere, iniettando negli imprenditori e, più in generale nell’apparato produttivo locale, quella fiducia a investire, a rinnovarsi, a specializzarsi ancora di più, tutte azioni indispensabili in un mondo sempre più competitivo».

