Assunzioni Cariparma 2018: ecco nuove offerte di lavoro in Crédit Agricole, requisiti e come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

Nuove assunzioni presso il gruppo Cariparma. La Crédit Agricole Cariparma S.p.A., nuova denominazione societaria dal 24 ottobre 2016 dell’ex Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (già nota con la denominazione di Cariparma S.p.A.) è un istituto di credito italiano che intraprese l’attività a Parma il 13 aprile 1860 dove tuttora ha la sede legale. È la Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia formato con le controllate Crédit Agricole FriulAdria, in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia, e Crédit Agricole Carispezia, in Liguria e in provincia di Massa-Carrara. L’istituto di credito ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali che sancisce la stabilizzazione di 149 lavoratori e l’ingresso di 50 nuove risorse entro il 2019.

Assunzioni Cariparma 2018: posti disponibili

Il patto siglato dai sindacati con il gruppo Cariparma prevede, a fronte dell’uscita volontaria e incentivata di 200 lavoratori, la stabilizzazione di ben 149 addetti che saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla fine dell’attuale rapporto di lavoro a tempo determinato. L’accordo inoltre programma 50 nuove assunzioni, entro la fine dell’anno prossimo, per potenziare la Rete commerciale della banca francese.

Assunzioni Cariparma 2018: come candidarsi

Gli interessati ai posti di lavoro Crédit Agricole Cariparma possono consultare la pagina web ‘Carriere’ del gruppo e visionare le opportunità di impiego attive nel noto istituto di credito. Vi segnaliamo che al momento sono disponibili opportunità di inserimento per diverse figure in numerose aree professionali come Asset Management, Commerciale e Customer Service, Analisi finanziaria ed economica, Marketing e Comunicazione, Risorse Umane, Corporate & Investment Banking, Crediti, Organizzazione e Qualità.