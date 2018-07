Assunzioni Esselunga 2018, tutte le offerte di lavoro a tempo indeterminato: ecco dove e requisiti (GUIDA COMPLETA)

Importanti offerte di lavoro per Esselunga. Si tratta di una delle più note catene in Italia della GDO – Grande Distribuzione Organizzata del settore alimentare e dei beni di largo consumo. L’azienda è presente nel nostro paese dal 1957, anno in cui fu fondata da vari soci, tra cui l’imprenditore Nelson Rockefeller e i fratelli Guido, Claudio e Bernardo Caprotti, a cui appartiene tuttora, ed è oggi una controllata di Supermarkets Italiani SpA. Esselunga conta ben 150 punti vendita in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e Liguria, sia supermercati che superstore, una sede centrale a Limito di Pioltello, in provincia di Milano, e tre Centri di Distribuzione situati presso la località milanese, a Biandrate, vicino Novara, e a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Ecco tutte le offerte di lavoro attualmente attive.

Piano Assunzioni Esselunga 2018: 2500 posti di lavoro in arrivo

Il gruppo lo scorso anno ha lanciato un programma di assunzioni per la copertura di ben 2500 posti di lavoro, anche in vista dell’apertura di nuovi supermercati sul territorio nazionale. Gli interessati alle assunzioni nella catena italiana GDO possono valutare le posizioni aperte in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla pagina Esselunga lavora con noi. Le assunzioni riguardano, generalmente, sia i negozi che i posti di lavoro in sede. La sede centrale di Esselunga si trova a Limito di Pioltello (Milano), dove lavorano circa 1000 dipendenti.

Assunzioni Esselunga 2018: ecco le offerte di lavoro

Ecco le offerte di lavoro di Esselunga 2018:

Allievi Carriera Direttiva di Negozio – Asti, Verbania, Novara e provincia, Milano e provincia, Reggio Emilia, Piacenza, Como e provincia, Lecco e provincia, Varese e provincia, Pavia e provincia, Cremona, Bergamo e provincia, Brescia e provincia, Biella e provincia, Bologna e provincia, Modena e provincia, Verona, Firenze e provincia, Roma e provincia, Torino e provincia, Alessandria e provincia;

Asti, Verbania, Novara e provincia, Milano e provincia, Reggio Emilia, Piacenza, Como e provincia, Lecco e provincia, Varese e provincia, Pavia e provincia, Cremona, Bergamo e provincia, Brescia e provincia, Biella e provincia, Bologna e provincia, Modena e provincia, Verona, Firenze e provincia, Roma e provincia, Torino e provincia, Alessandria e provincia; Allievi Macelleria – Milano e provincia, Verona, Bologna e provincia, Modena e provincia, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Varese e provincia, Brescia e provincia

– Milano e provincia, Verona, Bologna e provincia, Modena e provincia, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Varese e provincia, Brescia e provincia Allievi Pescheria – Milano e provincia, Cremona, Varese e provincia, Brescia e provincia, Bologna e provincia, Modena e provincia, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Verona;

Milano e provincia, Cremona, Varese e provincia, Brescia e provincia, Bologna e provincia, Modena e provincia, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Verona; Cassieri / Ausiliari alle Vendite – Verona, provincia Monza e Brianza, Pistoia e provincia;

Verona, provincia Monza e Brianza, Pistoia e provincia; Baristi – provincia di Novara, provincia di Asti, Varese e provincia, Milano e provincia, Monza e Brianza;

provincia di Novara, provincia di Asti, Varese e provincia, Milano e provincia, Monza e Brianza; Addetti al Servizio Sorveglianza – Torino e provincia, Milano e provincia, Piacenza, Modena e provincia, Bergamo e provincia, Reggio Emilia, Alessandria e provincia, Verona, Novara e provincia, Brescia e provincia, Varese e provincia, Pistoia e provincia, Biella e provincia, Parma;

Torino e provincia, Milano e provincia, Piacenza, Modena e provincia, Bergamo e provincia, Reggio Emilia, Alessandria e provincia, Verona, Novara e provincia, Brescia e provincia, Varese e provincia, Pistoia e provincia, Biella e provincia, Parma; Allievi Responsabili Bar – Milano, Bologna e provincia, Novara e provincia, Parma, Torino e provincia, Varese e provincia;

Milano, Bologna e provincia, Novara e provincia, Parma, Torino e provincia, Varese e provincia; Allievi Responsabili Profumeria – Milano e provincia, Bologna e provincia, Bergamo e provincia, Monza Brianza;

Milano e provincia, Bologna e provincia, Bergamo e provincia, Monza Brianza; Commessi Profumeria – Milano, Bergamo e provincia, provincia di Pavia, Reggio Emilia, provincia di Como;

Milano, Bergamo e provincia, provincia di Pavia, Reggio Emilia, provincia di Como; Picking and Delivery Supervisor – Monza e Brianza, provincia di Milano, Brescia e provincia, Verona, modena e provincia;

Monza e Brianza, provincia di Milano, Brescia e provincia, Verona, modena e provincia; Farmacista – Monza Brianza;

Monza Brianza; Capo Reparto Parafarmacia – Monza Brianza.

Assunzioni Esselunga 2018: come candidarsi

Come avvengono i recruiting? L’azienda utilizza, tra i principali canali di reclutamento, una piattaforma web, Esselunga lavora con noi, attraverso la quale è possibile prendere visione delle offerte di lavoro disponibili nei supermercati e in sede, rispondere agli annunci di interesse e/o inviare una candidatura spontanea compilando il modulo online ed inserendo il cv nel Data Base aziendale.

