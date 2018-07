Bentrovati su autostrade in tempo reale, il servizio di UrbanPost che vi informa in tempo reale su traffico, code, incidenti, chiusure per lavori e meteo sulle autostrade italiane con tutti gli aggiornamenti in diretta dai gestori. Oggi, domenica 22 luglio 2018, il traffico sulle autostrade italiane è già abbastanza movimentato fin dal primo mattino, in particolare nell’area di Roma. Sostenuta in particolare la circolazione sui tratti autostradali interessati dalle partenze, traffico che diverrà molto intenso nel pomeriggio, anche per i rientri dal weekend. Inoltre, anche oggi occorre fare attenzione alle condizioni meteo sulle autostrade: in questo momento infatti sono segnalati temporali sparsi sulla Toscana, in particolare nella zona di Firenze e di Pisa. Diversi inoltre i veicoli fermi in avaria sulla rete autostradale, da nord a sud. Questa pagina è aggiornata costantemente con tutte le informazioni in tempo reale sul traffico, eventuali blocchi e percorsi alternativi sulle autostrade italiane per oggi, domenica 22 luglio 2018.

Autostrade in tempo reale: traffico, incidenti, chiusure oggi domenica 22 luglio 2018

Ecco la situazione in tempo reale:

Campania, A1 Roma-Napoli, traffico rallentato causa veicolo in fiamme nel tratto compreso tra Caianello (Km. 700,8) e San Vittore (Km. 678,6) in direzione Roma dalle 08:55

Lazio, A90-GRA Aurelia-Salaria, code, riduzione di carreggiata causa recupero mezzi incidentati nel tratto compreso tra Svincolo 3: SS2 Via Cassia (Km. 12,2) e 22 m prima di Svincolo 2a: Casal Del Marmo in direzione Aurelia dalle ore 8:47.

Friuli Venezia Giulia, A23 Palmanova-Tarvisio, veicolo fermo o in avaria a Barriera Di Ugovizza-Tarvisio (Km. 105,2) in direzione autostrada Torino-Trieste dalle 09:02.

Campania, A2 Diramazione di Napoli, traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Svincolo Salerno Centro e Svincolo Salerno Fratte in direzione Allacciamento Autostrada del Mediterraneo dalle 9:02.

Emilia Romagna, A1 Milano-Bologna, incidente nel tratto compreso tra Parma (Km. 110,4) e Terre di Canossa – Campegine in direzione Bologna dalle 08:49 del 22 lug 2018 tamponamento tra 2 auto dalle 8:49.

Umbria, A1 Firenze-Roma, veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Attigliano (Km. 479,7) e Orvieto (Km. 451,4) in direzione Firenze dalle 08:57 del 22 lug 2018 auto in corsia di emergenza dalle 9:03.

Campania, A16 Napoli-Canosa, veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Baiano (Km. 26,6) e Avellino Ovest (Km. 41,1) in direzione Canosa dalle 09:03.

Ultimo aggiornamento ore 9:16.