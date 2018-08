Buon pomeriggio da autostrade in tempo reale, il servizio di UrbanPost che ogni giorno informa su traffico, code, incidenti, chiusure per lavori e meteo sulle autostrade italiane. Il traffico oggi giovedì 16 agosto 2018 è intenso fin da queste prime ore del mattino. Sul calendario è un giorno da bollino verde, anche se per via degli spostamenti post-Ferragosto 2018, sono diverse le criticità presenti sulla rete autostradale. Difficile anche la circolazione nel nodo autostradale di Genova, dove dopo la tragedia del ponte Morandi crollato è chiuso un tratto dell’Autostrada A10. Brutte notizie anche dal meteo: al momento piove intensamente per via di forti temporali tra Abruzzo, Lazio e Campania settentrionale, mentre ci sono piovaschi anche in Sicilia, tra Messina e Catania. Questa pagina è aggiornata costantemente con tutte le informazioni in tempo reale sul traffico, eventuali blocchi e percorsi alternativi sulle autostrade italiane per oggi, giovedì 16 agosto 2018.

Autostrade in tempo reale: traffico, incidenti, chiusure oggi giovedì 16 agosto 2018

Sicilia, A29 Diramazione Aeroporto Falcone E Borsellino, incidente a 113 m prima di Svincolo Villagrazia Di Carini (Km. 1,3) in direzione Svincolo Aeroporto Falcone E Borsellino.

Emilia Romagna, A14 Bologna-Ancona, personale su strada nel tratto compreso tra Cattolica (Km. 143,9) e Rimini Sud (Km. 127,4) in direzione Bologna dalle 12:17.

Abruzzo, A24 Roma-Teramo, temporale nel tratto compreso tra L’aquila Est (Km. 106,8) e Assergi (Km. 116,7) in entrambe le direzioni dalle 14:43.

Emilia Romagna, A14 Bologna-Ancona, animali sulla strada nel tratto compreso tra Imola (Km. 50,1) e Castel S.Pietro (Km. 38,2) in direzione Bologna dalle 15:08.

Liguria, A7 Milano-Genova, veicolo fermo o in avaria a Barriera Di Genova Ovest (Km. 132,8) in entrambe le direzioni dalle 15:07.

Valle d’Aosta, T1-TRF.Bia Traforo Del Monte Bianco, code a Piazzale Lato Italiano (Km. 14,5) in direzione Chamonix dalle 15:01 del 16 ago 2018 Attesa prevista: 30 minuti.

Toscana, A12 Genova-Rosignano, uscita chiusa causa incendio a Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km. 150,9) in direzione Genova dalle 15:09.

Lazio, A1 Roma-Napoli, pioggia nel tratto compreso tra Anagni – Fiuggi (Km. 603,5) e Ferentino in entrambe le direzioni dalle 14:52.

Lazio, A1 Roma-Napoli, incidente nel tratto compreso tra Pontecorvo (Km. 658,3) e Cassino (Km. 669,6) in direzione Napoli dalle 15:15.

Lazio, A1 Diramazione Roma Sud, veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Monteporzio (Km. 10,1) e San Cesareo (Km. 5) in direzione autostrada Milano-Napoli dalle 14:54.

Toscana, A1 Firenze-Roma, traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Firenze Sud (Km. 300,9) e Incisa – Reggello (Km. 319,9) in direzione Roma dalle 15:18.

Ultimo aggiornamento ore 15:25.

