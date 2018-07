Bentrovati su autostrade in tempo reale, il servizio di UrbanPost che vi informa in tempo reale su traffico, code, incidenti, chiusure per lavori e meteo sulle autostrade italiane con tutti gli aggiornamenti in diretta dai gestori. Oggi, lunedì 23 luglio 2018, il traffico sulle autostrade italiane è già movimentato fin dalle prime ore del mattino. Sostenuta in particolare la circolazione sui tratti autostradali attorno ai grandi centri urbani. Inoltre, anche oggi occorre fare attenzione alle condizioni meteo sulle autostrade: in questo momento infatti sono segnalate piogge in Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio. Questa pagina è aggiornata costantemente con tutte le informazioni in tempo reale sul traffico, eventuali blocchi e percorsi alternativi sulle autostrade italiane per oggi, lunedì 23 luglio 2018.

Autostrade in tempo reale: traffico, incidenti, chiusure oggi lunedì 23 luglio 2018

Ecco la situazione in tempo reale:

Lazio, A24 Tratto Urbano, code per 2 km causa viabilità esterna non riceve nel tratto compreso tra Svincolo Di Via Togliatti (Km. 3,6) e Tangenziale Est (Km. 7,2) in direzione tangenziale Est dalle 06:10.

Lazio A24 Tratto Urbano, pioggia nel tratto compreso tra Allacciamento G.R.A. e Tangenziale Est (Km. 7,2) in entrambe le direzioni dalle 08:09,

Emilia Romagna, A14 Bologna-Ancona, traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale (Km. 4,8) e Allacciamento A13 Bologna-Padova (Km. 14,4) in direzione Ancona dalle 08:06.

Puglia, A14 Pescara-Bari, veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Andria-Barletta (Km. 626,9) e Trani (Km. 638,1) in direzione Bari dalle 08:07.

Toscana, A11 Firenze-Pisa, code a tratti causa traffico intenso nel tratto compreso tra Altopascio (Km. 49,3) e Allacciamento A1 Milano-Napoli (Km. 4,6) in direzione Firenze dalle 07:26.

Emilia Romagna, A1 Milano-Bologna incidente nel tratto compreso tra Fidenza (Km. 90,4) e Allacciamento A15 Parma-La Spezia (Km. 102) in direzione Bologna dalle 07:54 del 23 lug 2018 coinvolte 2 vetture traffico sulla seconda corsia, dalle 7:45.

Emilia Romagna, A1 Milano-Bologna, code per 4 km causa incidente nel tratto compreso tra Fidenza (Km. 90,4) e Allacciamento A15 Parma-La Spezia (Km. 102) in direzione Bologna dalle 07:58.

Lombardia, A7 Milano-Genova, code per 2,6 km causa traffico intenso nel tratto compreso tra Barriera Di Milano (Km. 4,8) e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano (Km. 3,5) in direzione Milano dalle 08:15.

Friuli Venezia Giulia, A4 Venezia-Trieste, code per 1 km a Barriera Di Trieste Lisert – Monfalcone Est (Km. 511,5) in entrata dalle 08:15.

Liguria, A10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Genova Voltri (Km. 10,7) e Genova Aeroporto (Km. 2,3) in direzione Genova dalle 07:14.

Piemonte, A55 Tangenziale Nord Di Torino, traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Allacciamento Caselle (Km. 17) e Allacciamento Interconnessione Tangenziale Sud (Km. 3,5) in direzione in direzione Piacenza/Frejus dalle 08:12.

Ultimo aggiornamento ore 8:15.