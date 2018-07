Buongiorno da autostrade in tempo reale, il servizio di UrbanPost che vi informa in tempo reale su traffico, code, incidenti, chiusure per lavori e meteo sulle autostrade italiane con tutti gli aggiornamenti in diretta dai gestori. Oggi, sabato 21 luglio 2018, il traffico sulle autostrade italiane è già sostenuto fin dal primo mattino, con diversi punti critici sulla rete autostradale soprattutto attorno ai grandi centri urbani. Sostenuta anche la circolazione sui tratti autostradali interessati dalle partenze, traffico che diverrà molto intenso – come ogni sabato – nel pomeriggio. Attenzione anche alle condizioni meteo: al Nord, infatti, sta piovendo su Piemonte, Liguria e Lombardia. Questa pagina è aggiornata costantemente con tutte le informazioni in tempo reale sul traffico, eventuali blocchi e percorsi alternativi sulle autostrade italiane per oggi, sabato 21 luglio 2018.

Autostrade in tempo reale: traffico, incidenti, chiusure oggi sabato 21 luglio 2018

Ecco la situazione in tempo reale:

Emilia Romagna, A1 Milano-Bologna, code per 6 km causa traffico congestionato nel tratto compreso tra Parma (Km. 110,4) e Reggio Emilia (Km. 138,2) in direzione Bologna dalle 04:27.

Lazio, A1 Roma-Napoli, veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Allacciamento Diramazione Roma Sud (Km. 576,3) e Valmontone (Km. 586,5) in direzione Napoli dalle 08:23.

Liguria, A7 Milano-Genova, code causa traffico intenso nel tratto compreso tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia (Km. 131,7) e Genova (Km. 133,6) in direzione Genova dalle 08:02.

Emilia Romagna, A14 Bologna-Ancona, incidente a Cattolica (Km. 143,9) in uscita in entrambe le direzioni dalle 08:08.

Lombardia e Liguria, A7 Milano-Genova, pioggia intensa nel tratto compreso tra Svincolo Milano e Svincolo Serravalle Scrivia (Km. 84,5) in entrambe le direzioni dalle ore 8:27.

Piemonte, A32 Torino-Bardonecchia, uscita chiusa causa incidente nel tratto compreso tra Svincolo Avigliana Est (Km. 7) e Barriera Avigliana (Km. 9) in direzione Bardonecchia dalle ore 8:32.

Emilia Romagna, A15 Parma-La Spezia, code per 1 km causa veicolo in fiamme nel tratto compreso tra Svincolo Berceto (Km. 51) e Svincolo Pontremoli (Km. 74,6) in direzione La Spezia dalle ore 8:15.

Ultimo aggiornamento ore 8:38.