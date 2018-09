Bentrovati su autostrade in tempo reale, il servizio di UrbanPost che ogni giorno informa su traffico, code, incidenti, chiusure per lavori e meteo sulle autostrade italiane. Ecco le news aggiornate sul traffico di oggi venerdì 7 settembre 2018, già piuttosto intenso dalle prime ore del mattino con i rientri e le partenze per il weekend. Secondo le previsioni di traffico per l’estate 2018 oggi è un giorno da bollino giallo, ma solo nel pomeriggio. Per quanto riguarda il meteo, invece, al momento sono segnalate piogge sui tratti autostradali di Lombardia orientale, Veneto, alta Toscana e tra Lazio e Campania. Questa pagina è aggiornata costantemente con tutte le informazioni in tempo reale sul traffico, eventuali blocchi e percorsi alternativi sulle autostrade italiane per oggi, venerdì 7 settembre 2018.

Autostrade in tempo reale: traffico, incidenti, chiusure oggi venerdì 7 settembre 2018

Ecco la situazione in tempo reale:

Campania, A56 Tangenziale Di Napoli, traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Capodimonte (Km. 16,1) e Corso Malta (Km. 19,4) in direzione allacciamento diramazione Capodichino dalle 07:35.

Lazio, A12 Roma-Civitavecchia, veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Svincolo Di Cerveteri-Ladispoli (Km. 27,9) e Torrimpietra (Km. 14,9) in direzione Roma dalle 07:51.

Abruzzo, A14 Ancona-Pescara, perdita di carico nel tratto compreso tra Pescara N. Citta’ S.Angelo (Km. 364,2) e Atri-Pineto (Km. 351,8) in direzione Ancona dalle 07:50.

Lombardia, A51 Via Raffaele Rubattino incrocio Tangenziale Est Di Milano, traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Linate: V.Le Forlanini-Sp14 Rivoltana (Km. 4,4) in direzione Svincolo Lecco dalle 07:51.

Toscana, A1 Firenze-Roma, code per 5 km causa incidente nel tratto compreso tra Firenze Sud (Km. 300,9) e Incisa – Reggello (Km. 319,9) in direzione Roma dalle 07:10

Campania, A16 Napoli-Canosa, vento forte nel tratto compreso tra Vallata (Km. 104,2) e Candela (Km. 127,9) in entrambe le direzioni dalle 07:54.

Lombardia, A8 Milano-Varese, veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Fiera Milano e Barriera Di Milano Nord (Km. 5,6) in direzione Varese dalle 07:53.

Ultimo aggiornamento ore 08:02.

