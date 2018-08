in

Un istruttore sub avrebbe abusato di una 14enne durante un’immersione. La sconcertante quanto singolare notizia di cronaca arriva dalla Sardegna. Non ci sarebbero dubbi sulla violenza: a riprendere l’approccio dell’uomo ci ha pensato la telecamera indossata dalla giovane sub, evidentemente ad insaputa del suo istruttore.

Tutto è successo nel mare di Cala Verde, non lontano da Cagliari. La ragazzina, una 14enne francese, aveva lei stessa organizzato l’escursione con il suo istruttore di immersioni. Sott’acqua però l’uomo, invece di dedicarsi all’istruzione dell’allieva, l’avrebbe avvicinata e avrebbe approfittato di lei. Il momento dell’abuso è stato catturato dalla telecamera che il genitore della 14enne le aveva consegnato prima dell’immersione. Tornata in spiaggia, la giovane francese ha raccontato tutto al padre che il giorno dopo si è presentato dai Carabinieri per denunciare il fatto, consegnando anche il video.

che ieri ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, poi eseguita dai militari del capoluogo. Il brutto episodio di cronaca ha destato molto scalpore: il 53enne istruttore sub arrestato era infatti molto noto e considerato una persona affidabile.

(foto repertorio)