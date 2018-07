Claudio Santamaria e Francesca Barra matrimonio: il sì a Policoro e l’attore la ‘conquista’ con una serenata

Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno detto “sì”. La coppia si è infatti sposata per la seconda volta dopo il primo matrimonio top secret celebrato in America alla fine dello scorso anno. Cornice del matrimonio è stato il mare della Basilicata, precisamente Policoro. Come riporta Il Messaggero, la Barra è arrivata sul molo in barca mentre lo sposo (anche lui in bianco) le faceva una vera e propria serenata con tanto di microfono: dopo il “sì” entrambi si sono allontanati sul mare per tornare poi per il ricevimento. Per l’attore di Jeeg Robot si tratta del primo matrimonio, mentre Francesca Barra è già stata sposata e ha tre figli: Renato, Emma e Greta.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: come si sono conosciuti

Eppure la nuova coppia dello spettacolo italiano si conosce da tempo immemore: “Da quando siamo piccolini – rivela ancora la Barra a F – con Claudio Santamaria ho ballato il mio primo lento perché siamo entrambi originari della Basilicata. Io avevo 11 anni, lui 16.” E già lì qualcosa era scattato: “Non ho mai dimenticato quel suo sorriso da ragazzo romano, anche se poi non ci siamo più frequentati. Lui era fissato con i videogiochi, io ero molto più piccolina…” È stato amore a prima vista? “Forse per me sì – rivela la Barra – per lui no, anche se recentemente mi ha confessato come gli fossi rimasta impressa.”

Francesca Barra e l’amore per Claudio Santamaria

L’arrivo di Claudio Santamaria nella vita di Francesca Barra è stato un fulmine a ciel sereno. Ma un arrivo che ti “stravolge” la vita e te la rende migliore: “È stata una delle più leggere e spensierate della mia vita dopo tanta sofferenza.” A F, infatti, la giornalista spiega come: “Ero in crisi con mio marito, avevo appena scoperto che la mia migliore amica era malata (ed è morta poco dopo). Con Claudio, quella sera, mi sono riappropriata della mia vita.” La Barra, infatti, evidenzia: “Abbiamo parlato di musica, cinema, riso, scherzato. Sembrava ci conoscessimo da sempre…”