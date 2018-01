Diretta Spal – Lazio dove vedere in televisione e streaming gratis Serie A

Diretta Spal-Lazio, il match valido per la 20a giornata del campionato di serie A, con le informazioni su orario diretta tv e streaming gratis del match

Sabato 6 gennaio 2018 alle ore 15 lo stadio Paolo Mazza di Ferrara ospiterà Spal-Lazio, gara valida per la 20a giornata di Serie A 2017/2018. Di seguito vi troverete tutte le informazioni su come seguire in diretta Spal-Lazio con le informazioni su dove vedere in tv il match, con i particolari su Sky, Mediaset e Now Tv, e i dettagli per la diretta web gratis dell’incontro valido per la 20a giornata di Serie A.

Leggi anche: Tutte le informazioni sul mondo del calcio con UrbanPost

DIRETTA SPAL-LAZIO diretta info streaming

Se proverete a guardare in streaming il match su Sky, Now Tv e Mediaset Premium. Esistono molti siti che offrono il servizio streaming grazie ai canali tradizionali e soprattutto legali, che offrono la copertura in diretta tv e streaming di Spal-Lazio. Ad esempio il servizio di Sky Sport e Mediaset Premium che, seppur in pay tv, offrono la diretta dell’incontro sia da TV che in streaming sui vostri dispositivi portatili grazie a Sky Go e Premium Play. Di seguito un quadro su come e dove guardare in streaming gratis e diretta tv l’incontro valido per la 20a giornata di Serie A.

DOVE VEDERE IL MATCH DI SERIE A: orario diretta tv e diretta web gratis

Per quanto riguarda le informazioni su dove vedere Spal-Lazio, il match valido per la 20a giornata di Serie A sarà trasmesso da Sky con Sky Calcio e Mediaset Premium con Premium Sport; in particolare il match della competizione italiana, con calcio d’inizio alle ore 15, sarà in diretta tv su Sky Calcio 1, Sky Supercalcio HD (ch. 206), Sky Sport 1. Spal-Lazio sarà trasmessa da Mediaset Premium su Premium Sport. Spal-Lazio sarà disponibile anche in diretta web su tablet, pc e smartphone grazie all’applicazione Sky Go e Premium Play per gli abbonati. Infine, Spal-Lazio è visibile anche su NowTV, la piattaforma che da un anno sostituisce il servizio di Sky Online, per chi ha acquistato il pacchetto.

© Tutti i diritti riservati. Vietata ogni forma di riproduzione