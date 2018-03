Elezioni 2018 dati affluenza ore 19: Camera, Senato e Regionali in Lombardia e Lazio,

Elezioni 2018 dati affluenza ore 19: ecco i nuovi dati sulle elezioni politiche 2018 per quanto concerne questa giornata di domenica 4 marzo. Non si vota solo per le amministrative con un nuovo Governo in vigore da domani, lunedì 5 marzo 2018. Gli italiani sono chiamati al voto anche per quanto concerne le elezioni Regionali Lombardia 2018 e le Regionali Lazio 2018. Quali sono i dati di affluenza alle ore 19? Ecco tutte le curiosità in continuo aggiornamento.

Elezioni 2018 dati affluenza ore 19: i numeri alla Camera

I dati sull’affluenza alle ore 19, ecco i numeri alla Camera in continuo aggiornamento:

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ITALIA 1.416 su 7.958 19,43 57,20 – – ABRUZZO 82 su 305 19,38 61,45 – – BASILICATA 62 su 131 16,27 52,26 – – CALABRIA 100 su 405 15,11 47,07 – – CAMPANIA 121 su 550 16,96 54,58 – – EMILIA-ROMAGNA 46 su 331 22,72 65,82 – – FRIULI-VENEZIA GIULIA 48 su 215 22,56 62,36 – – LAZIO 61 su 378 18,88 56,13 – – LIGURIA 73 su 234 21,78 62,14 – – LOMBARDIA 167 su 1.516 20,92 63,33 – – MARCHE 60 su 229 19,81 63,78 – – MOLISE 20 su 136 17,88 58,21 – – PIEMONTE 268 su 1.197 20,44 63,29 – – PUGLIA 38 su 258 17,97 51,74 – – SARDEGNA 84 su 377 18,34 50,89 – – SICILIA 38 su 390 14,27 47,46 – – TOSCANA 29 su 274 21,17 62,85 – – TRENTINO-ALTO ADIGE 46 su 292 20,85 60,63 – – UMBRIA 12 su 92 20,55 64,23 – – VALLE D’AOSTA 0 su 74 21,24 N.P. – – VENETO 61 su 574 22,24 65,86 –

Elezioni 2018 dati affluenza ore 19: Regionali Lombardia e Lazio

Ecco i dati sull’affluenza alle elezioni Regionali in Lazio e Lombardia alle ore 19:

IN COMPLESSO 172 su 1.894 18,94 57,91 – – LAZIO 54 su 378 17,33 53,13 – – LOMBARDIA 118 su 1.516 19,92 59,54 – –

Notizia in aggiornamento