Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: oggi al voto, chi sono i candidati (GUIDA COMPLETA)

Si vota in Friuli. Sono aperti dalle 7 i seggi in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali, amministrative e per i referendum consultivi. Sono 1.107.425 – 535.318 uomini e 572.107 donne – gli aventi diritto di voto. Di questi, 156.166 sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Nella circoscrizione di Trieste, secondo i dati diffusi dalla Regione, saranno chiamate ad eleggere Consiglio e Presidente della Regione 212.168 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Udine 410.617, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603. In totale, saranno 1.369 le sezioni aperte. Alla consultazione regionale parteciperanno per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto – entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017. I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 del giorno successivo.

Elezioni Friuli Venezia Giulia 2018: referendum consultivi

Oggi, in Friuli Venezia Giulia, gli elettori di quattro comuni si esprimeranno poi su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi: quello di Aquileia, che nascerebbe dalla fusione di Aquileia e Terzo di Aquileia, e quello di Villa Raveo, dalla fusione di Raveo e Villa Santina. Gli elettori interessati alla consultazione, in base ai dati del blocco liste, sono 7.774, di cui 5.238 nei Comuni di Aquileia (2.838) e Terzo di Aquileia (2.400) e 2.536 nei Comuni di Raveo (462) e Villa Santina (2.074).

Amici, pensate che nel programma del PD per il Friuli Venezia Giulia è prevista l’apertura di un CENTRO PER IMMIGRATI IN OGNI PAESE!

Ma questi ci sono, o ci fanno???#domenicavotoLega #FedrigaPresidente #andiamoagovernare pic.twitter.com/RP5ERG9zhl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 aprile 2018

Elezioni Friuli Venezia 2018: candidati alle Regionali

A sfidarsi per la successione a Debora Serracchiani sono quattro: Sergio Bolzonello per il centrosinistra (sostenuto da Pd e dalle liste ‘Cittadini per Bolzonello Presidente’, ‘Slovenia Skupnost’ e ‘Open – Sinistra Fvg’), Sergio Cecotti (Patto per l’autonomia), Massimiliano Fedriga per il centrodestra (sostenuto da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Autonomia Responsabile e dalla lista ‘Progetto Fvg per una Regione speciale Fedriga Presidente’) e Alessandro Fraleoni Morgera (M5S).