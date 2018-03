Su Urbanpost.it seguiamo in diretta lo spoglio delle schede e i risultati delle elezioni regionali Lombardia 2018. I risultati in tempo reale inizieranno ad affluire solo nel pomeriggio di lunedì 5 marzo 2018, quando esaurito lo spoglio delle schede per le elezioni politiche 2018 inizierà quello per le elezioni regionali Lombardia 2018 e per quelle del Lazio. A partire dalle 14 inizieranno ad affluire i dati dalle sezioni elettorali nelle due regioni: da Milano, dall’ufficio centrale presso la sede della Regione Lombardia, i dati relativi alle sezioni elettorali lombarde affluiranno al Ministero dell’Interno, andando a definire il risultato elettorale di questa tornata amministrativa.

Elezioni regionali Lombardia 2018 risultati in tempo reale: i candidati in corsa

Ricordiamo che per la presidenza della Regione Lombardia in queste elezioni 2018 sono in corsa Giulio Arrighini (Grande Nord), Angela De Rosa (Casa Pound Italia), Attilio Fontana (Partito Pensionati, Forza Italia, Lega, Noi con l’Italia UDC, Fontana Presidente, Energie per la Lombardia, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni), Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia), Giorgio Gori (Partito Democratico, Italia Europa Insieme, +Europa, Lombardia Progressista, Gori Presidente, Lombardia per le autonomie, Civica Popolare), Onorio Rosati (Liberi e Uguali), Dario Violi (Movimento 5 Stelle).

(notizia in aggiornamento)