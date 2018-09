Fedez altezza, età, peso: tutto sullo sposo di Chiara Ferragni (FOTO)

L’amore vissuto sotto i riflettori non ha indebolito la coppia, anzi. Dopo la proposta di nozze, sono spuntati i primi rumors su una gravidanza di Chiara. L’annuncio ufficiale è arrivato a ottobre dello scorso anno. “Aspettiamo un baby raviolo”, hanno scritto i due su Instagram. Leone Lucia è nato il 19 marzo 2018 al Cedars-Sinai di Los Angeles. Qualche tempo dopo la sua nascita, il rapper e la fashion blogger sono tornati in Italia con il bambino. Ad aspettarli c’era una nuova casa a Milano, un attico con vista mozzafiato su Citylife. Oggi Fedez e Chiara si sposano in Sicilia, a Noto, nella capitale del ‘Barocco’…

Fedez e Chiara Ferragni storia d’amore

Tutto è iniziato circa due anni fa. Galeotto fu il testo della canzone di Fedez e J-Ax ‘Vorrei ma non posto’ che aveva un riferimento diretto proprio alla fashion blogger (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”). I due scherzano sui social su quella frase e scocca la scintilla. Da quel momento Chiara e Fedez non si lasciano più. Le voci di un flirt cominciano a rimbalzare sui giornali di gossip e sui social quando i due vengono pizzicati a cena insieme all’elegante Palazzo Parigi di Milano. Poi arriva la romantica dedica di Fedez in tv. Il rapper si esibisce con J-Ax a ‘Che tempo che fa’ e quando intona i versi riferiti a Chiara del tormentone ‘Vorrei ma non posto’ tira fuori un foglietto con un cuore rosso indirizzandolo verso le telecamere. Un gesto inequivocabile che segna l’inizio della loro storia d’amore.

Fedez età, altezza e peso: tutto sullo sposo di Chiara Ferragni

Quanti anni ha Fedez? Qual è l’età di Federico Lucia, vero nome del rapper italiano? Il fidanzato di Chiara Ferragni ha compiuto 28 anni il 15 ottobre essendo nato nel 1989. Segno zodiacale della Bilancia. E per lui, quest’anno, una grandissima festa documentata su Instagram. Fedez è alto 174 centimetri e pesa 75 chilogrammi. Il rapper milanese è del segno della Bilancia. Condivide il suo cuore con Chiara Ferragni: la fashion-blogger oggi è sua futura sposa dopo l’emozionante dichiarazione d’amore di Federico ad Arena di Verona. E questa sera a Noto tutto è pronto per il fatidico sì.