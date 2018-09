Nuove assunzioni per la FCA in Italia, ad essere interessate 5 regioni della nostra penisola. Un’opportunità di lavoro importante visto il difficile momento che l’azienda ha vissuto. Il riferimento naturalmente è alla recente scomparsa di Sergio Marchionne, sostituito da Mike Manley, un imprenditore inglese, la cui nomina ha scatenato non poche polemiche in Italia e all’estero. Vediamo insieme quali sono le posizioni lavorative richieste. Innanzitutto non riguardano la catena di montaggio, come in tanti possono pensare. Le regioni interessate sono il Piemonte, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e la Puglia. Nello specifico chi può candidarsi alle offerte di lavoro di Fiat Chrysler?

In Piemonte si cercano sette figure: tre a Torino e quattro in provincia, ripartiti tra Venaria Reale e Orbassano. L’azienda Fiat Chrysler ha bisogno di un buyer specialist, un project engineer, un supplyer quality assurance engineer, un testing concept engineer, software project leader, un site manage e un product devolopment quality engineer. In Lombardia si assume personale a Corbetta. Ecco le figure professionali ricercate: un application specialist, un ciso Emea, un production planning & control specialist, un bl prototype engineer, un Wcm specialist e un supply chain specialist. In Friuli Venezia Giulia, nella città di Tolmezzo, è ricercato un solo candidato che possa occupare il posto di Plant R&D software testing engineer. In Emilia Romagna tutte le posizioni disponibili sono a Modena. La FCA è disposta ad un assumere un project chief e un test engineer eDrivers. Infine arriviamo alla Puglia. A Polignano a mare, la cittadina di Domenico Modugno, si è alla ricerca di un plant wcm specialist, un manufacturing engineering senior specialist e un plant maintenence coordinator.

Per saperne di più e inviare la propria candidatura il suggerimento è di visitare il sito ufficiale dell’azienda Fiat Chrysler. Alla sezione “Cerca professioni in FCA” potrete trovare tutte le info con le relative sedi e soprattutto i requisiti necessari per essere assunti.