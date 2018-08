Iveco offerte di lavoro 2018: selezioni aperte, ecco posti disponibili, come candidarsi e info requisiti

Iveco è un’azienda italiana specializzata in sviluppo, produzione, vendita e assistenza di veicoli industriali, leggeri, medi e pesanti, e per il trasporto di persone. La società produce anche mezzi speciali destinati alla difesa, alla protezione civile e a missioni specifiche come l’antincendio. Fondata, nel 1975, da Giovanni Agnelli, ha il proprio headquarter in Via Puglia n. 35 – 10156 Torino. Oggi fa parte del Gruppo industriale italo statunitense CNH Industrial. Durante l’anno il Gruppo offre interessanti opportunità di lavoro in Italia, in vista di assunzioni in Iveco e in CNH Industrial. Le selezioni sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera e a giovani anche senza esperienza. Ecco tutto quello che c’è da sapere su posizioni aperte, sedi e quant’altro.

Iveco offerte di lavoro 2018: posizioni aperte

Iveco cerca laureati, prevalentemente in Ingegneria, ma anche in Business, Marketing, Comunicazione e altre materie, o diplomati, soprattutto in discipline tecnico scientifiche. Per tutte le posizioni si richiede la conoscenza della lingua inglese.

SEDE DI TORINO

Stage OBD Development Engineer;

Brand Communication Specialist;

Control System Engineer (CSE);

Chemical & Metallurgical Laboratory Manager;

Engine Architecture;

Diesel engines ATS specialist;

Design Project Engineer;

FPT Brand Marketing & Communication – Press Office Specialist;

Auditor;

Vehicle Function (VF) Specialist;

NAFTA Technical Certification Specialist;

Fleet Data Management Engineer;

Prototype Quality Leader;

Marine and Power Generation Regulatory Integration Specialist;

Calibration Engineer;

HW Validation ADAS Testing Specialist;

Performance Engineer Aerothermal;

Program Manager Electric Applications;

Process and tools Engineering Service Responsible;

Knowledge Management Manager;

Electrical Energy Management;

Telematics Ecosystem Manager;

Performance Engineer NVH;

Electrical Component Engineer.

SEDE DI MODENA

SEDE DI MODENA Purchasing Product Development Specialist;

Marketing Product Manager – Remanufactured parts for Agriculture vehicles;

Vehicle Architect for Utility;

FEA – Virtual Analysis Specialist;

ElectroHydraulic Area Architect (WAS);

Design Engineer Fabricated parts (WAS);

Design Engineer Casting (WAS);

CAB (WAS After Treatment Expert);

Cost Reduction Lead Engineer;

Network Architect;

Testing Engineer;

Project Leader – Special Variants, CVT & Implement Integration;

Electrical Quality & Reliability Lead Engineer;

Functional Safety Engineer;

NH Ag implements – Product Marketing Manager;

S&M Tractors PLPV;

Supervisor (Production Unit Specialist) Manufacturing;

Assembly Senior Engineer;

Vehicle NVH Senior Engineer;

World Class Logistic Depot Support.

SEDE DI BOLZANO

SEDE DI BOLZANO Purchasing Product Development Specialist;

Sales Engineer;

Electric Systems Engineering Specialist;

Chief Engineer Product Development;

Mechanical Designer;

Electronic System Test Engineer;

Hydraulic & Pneumatic Designer;

Ballistic & Blast Simulation Engineer.

ALTRE SEDI

ALTRE SEDI Quality & Reliability Specialist – San Mauro Torinese;

CE Product Validation Test Engineer – San Mauro Torinese;

Senior System and Mechatronics Engineer – San Mauro Torinese;

Plant Controlling Manager – Surbo (Lecce);

Electrical / Electronic Design Engineer – San Mauro Torinese;

Stage per Neolaureati in CNH Industrial – Bolzano, Brescia, Foggia, Jesi, Modena, Piacenza,

Pregnana Milanese, Surbo, Suzzara, Torino.

Iveco offerte di lavoro 2018: come inviare la candidatura

Per accedere all’elenco delle offerte di lavoro occorre, prima di tutto, cliccare su ‘Invia il tuo CV’ all’interno della sezione carriere del portale web Iveco, e selezionare ‘Iveco’ o ‘Gruppo CNH Industrial’. In questo modo si viene automaticamente reindirizzati alla pagina riservata al recruiting di quest’ultimo, dove vengono pubblicate le selezioni in corso presso il Gruppo e i brand che ne fanno parte. Scorrendo in basso nella pagina si arriva all’aria in cui è possibile scegliere la regione geografica di interesse. Per consultare le posizioni aperte in Italia occorre cliccare su EMEA (Europa, medio Oriente e Africa) e, quindi, su ‘Area EMEA’. In questo modo si accede all’area in cui vengono pubblicati gli annunci. Selezionando ‘View All Jobs’ si può visualizzare l’elenco completo delle opportunità disponibili in tutti i Paesi dell’area di riferimento, altrimenti si può effettuare una ricerca tematica.