Lavoro al Sud: chi l’ha detto che “da Roma in giù” non assume più nessuno? La grande distribuzione cresce anche nelle regioni del mezzogiorno e offre nuove opportunità professionali. Tra quelle attive in questo periodo, una consistente è offerta dall’agenzia per il lavoro e-work, alla ricerca di ben 200 candidati da inserire nei ruoli di addetto alle vendite e direttore di negozio. I posti di lavoro sono in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia.

Lavoro al Sud, 200 posti in supermercato: le figure ricercate

In dettaglio l’agenzia per il lavoro e-work sta cercando le seguenti figure professionali:

39 Addetti alle vendite e 1 Direttore in Campania;

36 Addetti alle vendite, 3 Direttori e 1 receptionist in Sicilia;

29 Addetti alle vendite e 1 Direttore in Calabria;

9 Addetti alle vendite e 1 receptionist in Puglia.

I candidati ideali, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, dovranno essere diplomati o laureati in economia o affini, possedere ottime capacità di gestione delle risorse umane, una pregressa esperienza nel ruolo richiesto e infine dovranno provenire dalla GDO, preferibilmente dal settore arredamento o elettronica o abbigliamento.

e-work sta cercando inoltre:

80 Addetti alle vendite a Cosenza. I candidati ideali, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, dovranno essere laureati in architettura/design industriale/arredamento d’interni/ingegneria o geometri con esperienza.

10 Receptionist a Cosenza. Se in linea con i requisiti richiesti, è possibile inviare il proprio curriculum, con il RIF. CS210, al seguente indirizzo mail: selezione_italia@e-workspa.it

«Vogliamo trovare i migliori talenti presenti sul mercato – afferma Giovanni Caia, National Key Account di e-work Spa e referente del progetto – Cerchiamo persone fortemente motivate, entusiaste, creative e capaci di raggiungere gli obiettivi lavorando bene in Team. Cerchiamo talenti che abbiano voglia di affrontare nuove sfide e mettersi in gioco con noi».

Informazioni e candidature

Per ulteriori informazioni e candidature utilizzare il sito web di e-work

Tutte le offerte di lavoro su UrbanPost