McDonald’s 25 nuove aperture nel Lazio: 1000 posti di lavoro

Belle novità per chi sogna di lavorare nel mondo della ristorazione: McDonald’s, la maggiore catena di ristoranti di fast food nel mondo, nata nel 1937 in California, ha reso noto che sono previste 25 nuove aperture in Italia, nella regione Lazio. Ciò comporterà una ricaduta occupazionale non indifferente: oltre 1000 posti di lavoro. Occasioni d’impiego per manager, crew, direttori di ristorante, hostess o steward.

Come riporta l’agenzia di stampa ANSA, McDonald’s ha intenzione di aprire ben 25 nuovi fast food entro i prossimi cinque anni. Tale progetto di crescita, annunciato da Mario Federico amministratore delegato di McDonald’s Italia, in occasione dell’evento “Panorama d’Italia” a Roma, darà un enorme contributo alla ripresa dell’economia nel nostro paese. L’azienda americana punta, infatti, ad assumere nei nuovi McDonald’s 1.000 persone. Tutte da impiegare nella ristorazione veloce e non si esclude che tra le 25 nuove aperture non ci siano anche dei McDrive. La scelta della regione Lazio non è casuale: finora, infatti, McDonald’s ha operative nel Lazio 84 strutture con 2500 risorse che vi lavorano all’interno. Al momento in Italia McDonald’s conta 570 ristoranti dove sono impiegati ben 20mila dipendenti.

Gli interessati ai posti di lavoro McDonald’s e alle prossime assunzioni nei ristoranti del Lazio debbono monitorare la “Lavora con noi”, dedicata alla ricerca di personale in corso sul sito www.mcdonalds.it, in cui saranno pubblicati nei prossimi mesi gli annunci di lavoro. Per inviare la propria candidatura occorre registrarsi, inserire il curriculum vitae e compilare gli appositi campi.

Vi ricordiamo poi l’opportunità di McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale impiegato da McDonald’s. Dopo una prima fase di selezioni online, McDonald’s “si sposta” per conoscere candidati, allestendo un villaggio con spazi riservati ai colloqui e un’area informativa a disposizione di tutti. Soltanto i candidati selezionati nella fase online possono accedere ai colloqui e, in questa occasione, ottenere anche tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro da McDonald’s. Le prossime date sono Orte (il cui termine è il 4 ottobre) e San Maurizio Canavese (12 ottobre).