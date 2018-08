Meteo prossimi giorni: caldo e temporali da Nord a Sud

E’ un’estate capricciosa questa del 2018, con il meteo che alterna fasi di caldo intenso ad altre perturbate con precipitazioni anche forti. E sarà così anche domani e nei prossimi giorni, che vedranno proprio alternanza di caldo e temporali su quasi tutta Italia. Non ci saranno più le temperature elevatissime dei giorni scorsi, almeno non su tutto il Centronord. Il caldo sarà intenso, con massime oltre la media stagionale, solo sul versante tirrenico, Toscana e Lazio in particolare. Ma vediamo le previsioni meteo dettagliate per domani e i prossimi giorni grazie al bollettino inviatoci dal Centro Meteo Italiano.

Previsioni meteo domani, mercoledì 8 agosto 2018

Al Nord al mattino il cielo si presenterà per lo più nuvoloso con possibili piogge sul Piemonte settentrionale. Al pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente, con acquazzoni e temporali anche intensi sui rilievi e sulle zone limitrofe. In serata sono previste piogge e temporali su Alpi e Appennini in estensione alle pianure di Emilia Romagna e Veneto, mentre altrove i cieli si manterranno poco. Le temperature minime e massime saranno stazionarie o in lieve calo, i venti deboli perlopiù da scirocco e i mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo generalmente asciutto, con nuvolosità variabile. Al pomeriggio lungo le coste il tempo resterà bello, mentre sulle zone interne sono previsti fenomeni anche a carattere di temporale, localmente intensi. In serata sono attese residue precipitazioni sugli Appennini e sulle zone interne sia tirreniche che adriatiche, mentre sulle coste il tempo resterà asciutto. Le temperature minime e massime saranno stazionarie o in calo, mentre i venti saranno deboli di direzione variabile e i mari da poco mossi a quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino il tempo sarà stabile e soleggiato sui settori peninsulari, mentre in Sicilia e Sardegna il cielo sarà nuvoloso con possibili isolate precipitazioni. Al pomeriggio la nuvolosità sarà in aumento su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi sulle zone interne. Fenomeni intensi sono attesi specie sulla Sardegna. In serata il tempo migliorerà con le ultime piogge sugli Appennini e sulle zone interne delle Isole. Le temperature minime e massime saranno senza variazioni di rilievo, i venti deboli o moderati di direzione variabile, mentre i mari si manterranno poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo prossimi giorni

Giovedì 9 agosto 2018 al Nord il tempo sarà piuttosto instabile, con temporali sparsi che interesseranno tutte le regioni ma in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Al Centro bel tempo sui settori tirrenici, nuvolosità in aumento dal pomeriggio sulle zone interne con precipitazioni che potranno interessare i rilievi di Marche e Abruzzo. Al Sud e sulle isole al mattino tempo in genere stabile su tutti i settori, con qualche nuvola solo tra Calabria e Sicilia ma senza fenomeni. Al pomeriggio bel tempo e sole prevalente sulle coste, salvo che sulla Sicilia settentrionale e sulle zone interne di Calabria, Basilicata e Puglia dove saranno possibili temporali. Venerdì 10 agosto 2018 al Nord molto nuvoloso fin dal mattino su Piemonte e Lombardia con temporali che dalle zone alpine e prealpine si estenderanno alla quasi totalità della Pianura Padana. Al Centro tempo migliore, con cieli sereni sia sul Tirreno che sull’Adriatico, mentre nuvolosità potrà interessare l’Umbria dove saranno possibili rovesci sparsi. Al Sud al mattino soleggiato e stabile sia sui settori peninsulari che sulle isole, salvo qualche nube in più sul Salento. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne di tutte le regioni con locali piogge tra Campania, Calabria e Sardegna. In serata residue piogge sul Molise e sulla Calabria.

