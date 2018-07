Meteo prossimi giorni: quando finisce il caldo africano?

Quando finisce il caldo africano? E’ la domanda che si fanno tutti (o quasi) in queste ore. Sono giorni difficili, in particolare per il Centro e il Nord Italia dove si registrano temperature elevate ed umidità alle stelle. E il meteo dei prossimi giorni, almeno fino al 4-5 agosto, non promette nulla di buono. Continuerà a fare caldo, molto caldo, per via della presenza insistente dell’anticiclone africano. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna e le regioni di Nordovest.

Meteo prossimi giorni: la situazione

Già in queste ore la situazione meteo è difficile, in particolare nelle zone interne del Centro Italia e in Pianura Padana. Temperature da record in Toscana, dove a Quarrata (Pistoia) attorno alle 16 si sono registrati 38.9°. Caldissimo nel Lazio, in particolare nelle zone interne: 37.4° a Guidonia, quasi 36° a Roma città. Caldo intenso anche nella bassa Emiliana, con 37° a Ferrara e provincia, 36° gradi a Bologna, 35° a Forlì e Cesena. Caldo intenso e afoso anche al Nordovest con 34° a Torino e quasi 36° a Milano.

Meteo prossimi giorni: ecco quando finirà il caldo

Ma quando finirà, dunque, il caldo? Stiamo vivendo la settimana più calda, al momento, di questo 2018. Difficile dire con certezza quando la calura si attenuerà, ma tra sabato 4 e domenica 5 agosto infiltrazioni di aria instabile generanno i primi temporali rinfrescanti. Secondo il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare il caldo sarà molto intenso da domani mercoledì 1° agosto fino a tutto venerdì 3 agosto. Le regioni più colpite saranno: Sardegna, Sicilia, Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte. Ci sarà molto sole, con temporali sporadici solo su Alpi ed Appennini. Quindi, a partire da sabato 4 agosto, la possibile svolta, con un cambio di circolazione che potrebbe far scendere le temperature su tutto il paese. Si tratta ancora di ipotesi, perché alcuni modelli indicano invece l’8 e il 9 agosto come date per una possibile svolta meteo con l’interruzione della caldo sopra media. Scrive il noto portale Meteo.it: “Una prima lieve attenuazione del gran caldo dovrebbe palesarsi tra l’8 e il 9 agosto, mentre per un’interruzione dell’ondata di calore bisognerà probabilmente attendere l’inizio della seconda decade di agosto”.

