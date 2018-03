Nello stato nigeriano del Borno sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram. All’inizio del mese, sempre nella periferia di Maiduguri, un kamikaze in bicicletta aveva ucciso tre persone facendosi saltare in aria. I dati sono terrificanti: “Dal 2009 la guerriglia dei Boko Haram ha ucciso tra 15-20 mila persone in Nigeria e paesi confinanti innescando una crisi umanitaria da 2,3 milioni di sfollati e profughi”.