Una buona notizia per chi cerca un posto nel settore farmaceutico. L’azienda Novartis costruirà, infatti, un nuovo impianto a Stein, nel Canton Argovia. Per farlo la multinazionale spenderà un totale di ben 90 milioni di franchi, ovvero oltre 79 milioni di euro. La struttura sarà altamente tecnologica e produrrà farmaci per le terapie cellulari e genetiche. Un investimento che avrà un importante ricaduta nel mondo del lavoro. Si parla, infatti, di 450 posti.

Il progetto è stato appena presentato dal Gruppo, ma dovrebbe essere operativo entro il 2020. Trattandosi di una casa farmaceutica, non è difficile pensare che i posti siano destinati a esperti di formazione tecnico scientifica. Anche se l’offerta di lavoro sarà ben più ampia: con ogni probabilità le assunzioni non mancheranno anche per altri profili, compresi quelli di tipo amministrativo e operativo.

Come candidarsi?

La raccolta delle candidature per le opportunità di lavoro in Novartis viene effettuata attraverso la pagina dedicata alle (Lavora con noi) dell’azienda farmaceutica. Gli interessati alle assunzioni Novartis potranno monitorare qui le posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form. La Novartis è comunque costantemente alla ricerca di personale. Al momento sono attive diverse offerte di lavoro Novartis, anche da noi ad esempio. Il gruppo ha la sede italiana ad Origgio in provincia di Varese e altri sedi/uffici a Milano, Roma, Rovereto e Torre Annunziata. Nel 2016 il fatturato della Novartis in Italia è stato di 1,6 miliardi di dollari, in linea con quello dell’anno precedente. I dipendenti sono soltanto nel Belpaese 2.373. Pertanto chi abita in zona, dovrebbe controllare continuamente il sito ufficiale dell’azienda. Un’occupazione redditizia, ma soprattutto formativa, che vi consentirà di lavorare in una delle società più attive e importanti del settore farmaceutico: la Novartis International AG appunto. Fondata nel lontano 1996, la Novartis Svizzera è quotata al NYSE e alla Borsa di Zurigo.