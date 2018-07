Offerte di lavoro, come diventare steward presso lo stadio Olimpico: ecco tutto quello che devi sapere

Con la nuova stagione di Serie A alle porte ecco che arrivano importanti offerte di lavoro per chi è alla ricerca anche di un lavoretto nei weekend o in occasione delle partite di Champions League ed Europa League. Sì, perché Roma e Lazio hanno dato il via alle selezioni per diventare steward presso lo stadio Olimpico. Articolo1, Soluzioni HR, ricerca, per azienda operante nel settore della sicurezza e vigilanza, 70 STEWARD per la stagione calcistica 2018/2019 presso lo Stadio Olimpico. Ecco tutto quello che c’è da sapere su come candidarsi, requisiti e tipologia di lavoro.

Leggi anche: Tutte le offerte di lavoro con UrbanPost

Steward stadio Olimpico, ecco i requisiti

Non sono richiesti requisiti specifici per lavorare presso lo stadio Olimpico in occasione delle partite casalinghe di Lazio e Roma. Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: anzitutto, una spiccata passione per l’attività e, inoltre, la disponibilità a lavorare nei weekend. L’inserimento prevede 3 giorni di corso di formazione al fine di conseguire l’attestato professionale di Steward. Il corso di 28 ore si svolgerà con un orario 9,00-13,00 e 14,00-18,00 a Roma e prevede un rimborso spese giornaliero. I contenuti tratteranno temi di ordine giuridico, pubblico, sanitario, psicologico e di sicurezza.

Steward stadio Olimpico, come candidarsi?

Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) – indicando in oggetto il riferimento – via e-mail a: latina@articolo1.it