Personale Ata 2018 stipendio: quanto guadagna chi lavora nelle scuole? Ecco i salari

Personale Ata 2018 stipendio: qual è il salario di chi lavora nel mondo della scuola in qualità di Personale Amministrativo? Quanto guadagna un assistente amministrativo o assistente tecnico? Qual è lo stipendio di un collaboratore scolastico, un tempo conosciuto con la qualifica di bidello? Ecco nello specifico quanto si guadagna lavorando nel mondo della scuola.

Personale Ata 2018 terza fascia: tutte le ultime novità

Personale Ata 2018 terza fascia, si resta ancora in attesa per la scelta delle scuole. Ma quali sono le novità relative al concorso a cui hanno preso parte, lo scorso ottobre 2017, due milioni di disoccupati che aspirano a entrare nel mondo della scuola in qualità di personale Amministrativo? Quali sono le posizioni disponibili? Qual è il salario di chi opera nel mondo della scuola in qualità di Personale Amministrativo? Quali sono gli ultimi aggiornamenti?

Assistente Amministrativo nella scuola: ecco lo stipendio

Qual è lo stipendio di un assistente amministrativo che lavora nella scuola? Stando al CCNL, ovvero Contratto Colletivo Nazionale Lavoro per il mondo della scuola, il salario di un assistente amministrativo impiegato nel mondo della scuola varia a seconda degli scatti di anzianità. Vediamo di seguito la tabella completa del compenso lordo:

Anzianità da 0-8 anni: 16.696€

Anzianità da 9-14 anni: 18.411,10€

Anzianità da 15-20 anni: 19.680,15€

Anzianità da 20-27 anni: 20.956,80€

Anzianità da 28-34 anni: 21.865,96€

Anzianità da 35 anni +: 22.562,63€

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno. L’importo della tredicesima è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo eccezioni previste dal ccnl. Al personale pubblico della scuola spettano poi le eventuali indennità dovute, assegni familiari, compensi per straordinari, in base a quanto previsto dalla Legge.

Stipendio collaboratore scolastico

Qual è lo stipendio di un collaboratore scolastico, ovvero il profilo più ricercato in ambito lavorativo per quanto concerne il Personale Ata? Purtroppo si tratta di uno dei salari più bassi in Italia nonostante sia un ruolo “statale”. Come riporta il sito specializzato sul mondo della scuola, La Tecnica della Scuola, la retribuzione annuale di un collaboratore scolastico con anzianità di servizio 0 – 8, a decorrere dal 1/9/2010 è “al minimo”:

Stipendio (tab. A CCNL 4/8/2011) € 14.903,94

€ 14.903,94 Compenso individuale accessorio € 702,00

€ 702,00 Indennità vacanza contrattuale a.l. 1/7/2010 € 171,84

€ 171,84 Totale € 15.717,78

Personale Ata 2018: come controllare il punteggio?

Ma come calcolare il punteggio per diventare Personale Ata nel mondo della scuola ed essere inseriti in graduatoria di terza fascia? Quali sono i requisiti? Anzitutto, si può entrare solo con il diploma di maturità. Infatti, sarà questo a stabilire quale sarà il punteggio di base di ogni singolo candidato: i punti saranno calcolati in decimi rapportati al voto di diploma. Chi è uscito con 100 da scuola avrà, di default, dieci punti. Chi è uscito con 100 e lode, invece, ne avrà 11. Chi con 60 solamente 6.

Altro titolo culturale che dà punteggio, invece, è la laurea. A prescindere che si tratti di un titolo triennale o magistrale, oppure una laurea quinquennale di vecchio ordinamento, questo titolo culturale è considerato accessorio e dà diritto ad altri 2 punti, senza prendere in considerazione il voto finale. Altri titoli da presentare che possono dare punteggio sono le certificazioni informatiche, come la NUOVA ECDL. Il punteggio su Istanze Online potrà essere controllato seguendo i seguenti passaggi:

Accedere a polis – istanze on line

Recarsi in “altri servizi”

cercare “graduatorie di istituto personale ATA”

andare avanti.

Personale Ata 2018 terza fascia: scoppia lo scandalo titoli falsi

Il Miur condanna quanto emerso dal servizio di Striscia La Notizia ad Avellino in merito alla compravendita di titoli per la partecipazione al bando per le supplenze del personale Ata, chiedendo chiarimenti al sindacato interessato. Il Ministero richiederà anche la collaborazione delle altre istituzioni competenti per il rilascio dei titoli di qualifica per indagare in modo efficace sulla vicenda, parallelamente con le indagini della Magistratura. Intanto arriva la dovuta precisazione: non si tratta di un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, ma delle graduatorie di istituto per le supplenze.

Personale Ata 2018 sedi: quali province scegliere?

In quali province conviene fare domanda per il Personale Ata 2017 con il bando di Terza Fascia? Dove conviene indirizzare la propria richiesta di “disponibilità a entrare nel mondo della scuola”? Anzitutto, le Regioni bruciate sono quelle del Mezzogiorno dove la richiesta è alle stelle e le graduatorie sono intasate: le scuole, infatti, sono già abbondantemente “piene” di Personale Ata. Piuttosto, al Nord è più facile essere chiamati. In particolare, le Regioni dove ci sono più possibilità di essere convocati per una supplenza con Personale Ata 2017 sono Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Ricordiamo che ormai non è più possibile modificare la provincia poiché indicata nella domanda scaduta il 31 ottobre.