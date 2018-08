Pippa Middleton incinta: fisico al top al settimo mese di gravidanza, la foto esclusiva

Pippa Middleton incinta del primo figlio, la foto in esclusiva mondiale su Chi, in edicola da mercoledì 29 agosto, che mostrano le prime immagini della sorella di Kate, moglie del principe William d’Inghilterra, in dolce attesa. Pippa Middleton in bikini con il pancione: la sorella di Kate, duchessa di Cambridge, si sta godendo qualche giorno di relax in Italia, nel mare dell’Argentario, in Toscana, con il marito James Matthews.

A un anno dal matrimonio per la coppia è in arrivo il primo figlio. Felici per la dolce attesa, i due sembrano innamoratissimi e molto affiatati. E, tra un bacio e un abbraccio con il marito, Pippa si mostra tonica e in forma – come sempre del resto – nonostante la gravidanza. Va in bicicletta e fa lunghe passeggiate, questo il suo segreto per avere sempre un fisico al top. La sorella di Kate è al settimo mese di gravidanza, e appare raggiante e in splendida forma.

E’ stata lei stessa a rivelare come fa a mantenere la sua linea, anche in gravidanza, nella rubrica che ogni mese scrive per un magazine inglese. Pippla Middleton ha infatti svelato la sua dieta e parlato della attività fisica che sta svolgendo da quando è in dolce attesa. Sulle pagine del Waitrose Kitchen, con tanto di servizio fotografico e tutorial, si è mostrata in tenuta ginnica ed ha illustrato passo per passo gli esercizi che, durante tutta la gravidanza, ha praticato. “Parlando per esperienza personale, posso dire che è il nuoto la forma di esercizio più piacevole e gratificante che si possa fare in gravidanza. È confortante sapere che è sicuro durante l’attesa, e che non richiede di cambiare troppo le proprie abitudini d’allenamento a differenza di quanto bisogna fare nella maggior parte degli altri sport” – queste le sue parole – “Si può nuotare anche tutti i giorni, a patto che non ci si senta affaticate, fino alla fine del terzo trimestre”. “Nuotando” – ha spiegato al futura mamma – “si previene l’incurvamento delle spalle che spesso consegue la crescita della pancia, e si controbilancia la tendenza del bacino a perdere il suo allineamento nel corso della gravidanza”.