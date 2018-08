Sailpost assume: opportunità di lavoro nelle poste private in Toscana

Interessanti opportunità di lavoro nelle poste private in Toscana con Sailpost, marchio di servizi della Citypost SpA, nato nel 2000. La società sarebbe alla ricerca di personale da aggiungere al proprio organico in vista del prossimo inverno e delle festività natalizie. A settembre, infatti, si apriranno le selezioni per assumere 40 lavoratori stagionali per il noto marchio, che ha sede principale in Via del Fischione n. 19 – 56019 Vecchiano (Frazione di Migliarino), in provincia di Pisa.

Grazie alla partnership con il noto Gruppo statunitense di commercio elettronico, la Sailpost è notevolmente cresciuta nel giro di pochi mesi. Se inizialmente i collaboratori erano soltanto trenta, oggi superano i 100. Soltanto qualche mese fa sono stati assunti altri 30 dipendenti a tempo determinato. Pertanto la notizia che Sailpost stia cercando nuove figure è una buona speranza per i tantissimi giovani in cerca di lavoro. La società si occupa, tra le tante attività, anche della consegna dei pacchi spediti da Amazon nella provincia di Pisa e in altre province toscane, un’occupazione che certamente richiede nuove reclute nell’organico soprattutto nel mese di Dicembre.

Quali sono le figure ricercate?

Le opportunità di lavoro Sailpost sono rivolte, prevalentemente, a Corrieri che si occuperanno di consegnare i pacchi. I candidati selezionati seguiranno un percorso formativo ad hoc e lavoreranno per circa un trimestre durante la stagione invernale. Gli addetti alle consegne percepiscono un retribuzione tra i 1.400 ai 1.500 Euro. Ragion per cui la remunerazione per i nuovi dipendenti dovrebbe essere grossomodo questa.

Come candidarsi?

Candidarsi è semplicissimo. Gli interessati alle future assunzioni e alle opportunità di lavoro per la stagione invernale possono proporsi, inviando il proprio curriculum vitae, tramite mail, alla Syncro Sistemi srl, società che fa parte del Consorzio Stabile Sailpost, all’indirizzo di posta elettronica Assunzioni@syncrosistemi.it. I candidati ritenuti idonei saranno prontamente contattati dalla società.

leggi anche l’articolo —> Telecom Italia: nuove assunzioni, ecco come candidarsi!