Saldi estivi 2018, calendario regione per regione: inizia la Sicilia oggi, domenica 1° luglio. E’ arrivato il tanto atteso momento per chi desidera rinnovare il proprio guardaroba senza spendere un occhio della testa. Gli sconti permettono a tanti italiani di affrontare qualche spesa in più per acquistare capi di abbigliamento, ma anche arredamento, oggettistica e varie, il cui prezzo intero viene scontato. Sarà una corsa alle occasioni imperdibili.

Saldi estivi 2018: inizia la Sicilia

Gli amanti dello shopping potranno dunque presto scatenarsi, in Sicilia già da oggi, è infatti l’isola la prima regione italiana in questa stagione estiva a dare il via ai saldi. A seguire, lunedì 2 luglio, la Basilicata. Nel resto dell’Italia, invece, i ribassi inizieranno sabato 7 luglio 2018. La data di fine è invece decisa dalle singole regioni e dai Comuni, quindi varia a seconda della località. La durata del periodo in cui vengono effettuati gli sconti in media è di sei settimane, ma in alcune regioni si può arrivare fino a otto. Il consiglio è di valutare attentamente un capo prima di acquistarlo. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà quest’anno per i saldi estivi 2018 poco meno di 230 euro di media per acquistare articoli di abbigliamento o calzature, per un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di euro.

Saldi estivi 2018: ecco il calendario regione per regione

– Abruzzo: dal 7 luglio al 29 agosto

– Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

-Calabria: dal 7 luglio all’1 settembre

-Campania: dal 7 luglio al 30 agosto

-Emilia-Romagna: dal 7 luglio al 30 agosto

-Friuli-Venezia-Giulia: dal 7 luglio al 30 settembre

– Lazio: dal 7 luglio per sei settimane

– Liguria: dal 7 luglio al 14 agosto

– Lombardia: dal 7 luglio al 30 agosto

– Marche: dal 7 luglio all’1 settembre

– Molise: dal 7 luglio al 30 agosto

– Piemonte: dal 7 luglio per 8 settimane

– Puglia: dal 7 luglio al 15 settembre

– Sardegna: dal 7 luglio al 30 agosto

– Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

– Toscana: dal 7 luglio all’1 settembre

– Umbria: dal 7 luglio al 30 agosto

– Valle D’Aosta: dal 7 luglio all’1 settembre

– Veneto: dal 7 luglio al 31 agosto

– Provincia autonoma di Trento: dal 1° luglio al 12 agosto

– Provincia autonoma di Bolzano: data determinata liberamente dai commercianti in generale