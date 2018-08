Terremoto 14 agosto 2018 a Campobasso: i dettagli della scossa magnitudo 4.7 a Montecilfone

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è verificata nella tarda serata di martedì 14 agosto 2018 con epicentro in Molise, nei pressi del comune di Montecilfone (Campobasso). La terra ha tremato per due lunghissimi minuti poco prima della mezzanotte: il sisma è stato avvertito in tutto il Molise, sulla gran parte della costa Adriatica abruzzese e nel foggiano. Da quanto si apprende a circa 8 ore dall’evento non risultano danni a persone o cose.

La scossa di terremoto, rilevata dai sensori della sala sismica dell’INGV a Roma, è stata individuata nelle coordinate geografiche (lat, lon) 41.85, 14.84 ad una profondità di 19 km, con epicentro situato 6 km a sud di Montecilfone, nel basso Molise. La magnitudo registrata è stata di 4.7 gradi della scala Richter.

Tra i comuni più prossimi all’epicentro della scossa di terremoto, oltre a Montecilfone, ci sono: Palata, Guardialfiera, Acquaviva Collecroce, Larino, Tavenna, Guglionesi, Castelmauro, San Felice del Molise, Montenero di Bisaccia, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Lupara, Mafalda, Civitacampomarano, San Martino in Pensilis,Provvidenti, Ururi, Castelbottaccio, San Giacomo degli Schiavoni, Montelongo, Montemitro, Portocannone, Morrone del Sannio, Montefalcone nel Sannio, Petacciato, Lucito, Rotello, Ripabottoni, Bonefro, Castellino del Biferno, Roccavivara (tutti in provincia di Campobasso), Tufillo, Fresagrandnaria e Dogliola (Chieti).

