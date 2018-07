Un’altra scossa di terremoto nel cuore della notte, come quella dello scorso 14 luglio che aveva messo in apprensione tutta la Costa degli Dei. La terra ha tremato alle 1:15 di oggi, lunedì 30 luglio 2018, con epicentro in mare davanti a Capo Vaticano, a pochi chilometri da Tropea. Siamo in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, in una delle aree a maggiore vocazione turistica della regione. La scossa di terremoto di questa notte ha fatto svegliare migliaia di persone tra residenti e turisti ma non ha provocato danni.

Terremoto a Tropea 30 luglio 2018, i dati. La scossa secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è verificata in mare, con epicentro nelle coordinate geografiche 38.59, 15.72. Si tratta di un punto del fondale dinanzi a Capo Vaticano. La scossa di terremoto ha avuto magnitudo pari a 3.7 gradi della scala Richter e l’ipocentro è stato individuato a 89 km di profondità.

La localizzazione della scossa di terremoto di oggi, 30 luglio 2018, in Calabria, provincia di Vibo Valentia. Come detto, l’evento sismico si è verificato in mare di fronte alla Costa degli Dei ed alla località di Capo Vaticano. Sono risultati entro i 20 km dall’epicentro della scossa di terremoto i comuni di Ricadi, Spilinga, Joppolo, Tropea, Drapia e Nicotera tutti in provincia di Vibo Valentia.

