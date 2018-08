E’ stato un risveglio di paura per gli abitanti di Cavazzo Carnico, piccolo centro della provincia di Udine in Friuli. Oltre 15 le scosse di terremoto oggi a partire dall’alba in quello che sembra avere tutte le sembianze di uno sciame sismico. La più forte, avvenuta alle 5:30 di questa mattina, ha avuto magnitudo pari a 3.9 gradi della scala Richter. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Lo sciame secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avuto inizio alle 5:26 con una scossa di magnitudo 3.0 localizzata a 5 km sudovest di Cavazzo Carnico, ad una profondità di 11 km. Subito dopo, alle 5:30, la scossa finora più forte. La terra ha tremato praticamente nello stesso punto, 5 km a sud di Cavazzo Carnico, questa volta con ipocentro a 13 m di profondità. La magnitudo di questo secondo evento è stata misurata in 3.9 gradi della scala Richter. Lo sciame sismico è poi proseguito fino a mattina inoltrata, con almeno 15 scosse tutte non oltre magnitudo 3.0.

#terremoto ML 3.9 ore 05:30 IT del 11-08-2018 a 5 km S Cavazzo Carnico (UD) Prof=13Km https://t.co/IcGthpR9AF — INGVterremoti (@INGVterremoti) 11 agosto 2018

Gli eventi sismici sono stati percepiti dalla popolazione di un’area piuttosto vasta attorno a Cavazzo Carnico. Entro i 20 km dall’epicentro della scossa più forte ci sono oltre 35 comuni, delle province di Udine e Pordenone. Si tratta di Trasaghis (UD), Bordano (UD), Verzegnis (UD), Amaro (UD), Tolmezzo (UD), Venzone (UD), Osoppo (UD), Gemona del Friuli (UD), Vito d’Asio (PN), Forgaria nel Friuli (UD), Villa Santina (UD), Lauco (UD), Clauzetto (PN), Artegna (UD), Preone (UD), Montenars (UD), Enemonzo (UD), Zuglio (UD), Buja (UD), Magnano in Riviera (UD), Moggio Udinese (UD), Majano (UD), Arta Terme (UD), Resiutta (UD), Raveo (UD), Castelnovo del Friuli (PN), Ragogna (UD), Pinzano al Tagliamento (PN), Socchieve (UD), Tramonti di Sotto (PN), Tramonti di Sopra (PN), Treppo Grande (UD), San Daniele del Friuli (UD), Travesio (PN), Lusevera (UD), Tarcento (UD), Colloredo di Monte Albano (UD). Il centralino dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine non ha al momento ricevuto richieste di intervento legate al terremoto. Nelle prossime ore sindaci e protezione civile effettueranno una serie di ricognizioni per valutare eventuali danni, scrive il Messaggero Veneto.

