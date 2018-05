Terremoto oggi in Toscana: scossa magnitudo 3.6 a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)

Una scossa di terremoto è avvenuta questa mattina, 1° maggio 2018, poco dopo le 7 in Toscana, in provincia di Pisa tra le Colline Metallifere e la Val di Cecina. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) l’epicentro del terremoto è stato localizzato nei pressi di Castelnuovo Val di Cecina, centro delle Colline Metallifere non distante da Volterra e Siena. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione.

In dettaglio, l’INGV ha rilevato l’epicentro della scossa nelle coordinate geografiche 43.23, 10.96 ad una profondità di 11 km. La magnitudo del terremoto è stata di 3.6 gradi della scala Richter. Tra i centri più vicini all’epicentro del terremoto, oltre a Castelnuovo Val di Cecina, sono risultati diversi comuni delle province di Pisa, Siena e Grosseto e in particolare: Radicondoli (SI), Pomarance (PI), Montieri (GR), Monterotondo Marittimo (GR), Chiusdino (SI), Casole d’Elsa (SI).

La zona delle Colline Metallifere è storicamente interessata da terremoti, anche di media intensità, ma non molto frequenti. Negli ultimi 200 anni in quest’area, secondo la mappa storica INGV, si ricordano in particolare solo 4/5 eventi sismici di magnitudo compresa tra 5 e 5.9 gradi della scala Richter.

