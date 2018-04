Terremoto oggi Marche: quattro scosse nella notte a Muccia e Pieve Torina

Continua a tremare la terra nelle Marche. Anche questa notte si sono verificate quattro scosse di terremoto, sempre conseguenza dello sciame attivatosi tre giorni fa con il forte sisma magnitudo 4.6 con epicentro a Muccia (Macerata). Gli ultimi eventi sismici sono stati registrati alle 23:59 di ieri, giovedì 12 aprile, a Pieve Torina, alle 2:29 a Muccia, quindi alle 3:26 a Pieve Torina e ancora alle 5:10 a Muccia. Non risultano danni a persone e cose, tuttavia le scosse, in particolare quella delle 23:59, sono state distintamente avvertite dalla popolazione, già molto stressata dall’infinita serie di eventi sismici avvenuti nella zona nel corso dell’ultimo anno.

I dettagli delle scosse di terremoto

Il primo evento sismico di questa notte nel maceratese, avvenuto a Pieve Torina alle 23:59, ha avuto secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una magnitudo di 3.4 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a un km a nord ovest del piccolo centro del Maceratese. L’ipocentro secondo i sensori dell’INGV era ad 8 km di profondità. La successiva scossa delle 2:29 è stata rilevata a un km a sud di Muccia, con ipocentro a 10 km di profondità; la magnitudo in questo caso è stata di 2.2 gradi della Scala Richter. Alle 3:26 si è verificato un nuovo evento sismico a Pieve Torina, di magnitudo rilevata pari a 2.6 gradi della scala Richter ed ipocentro a 8 km di profondità. Infine alle 5:10 l’ultimo evento sismico di questa lunga notte di tremori: epicentro di nuovo a Muccia, magnitudo 2.0 gradi della Scala Richter, profondità 8 km.

#terremoto ML 3.4 ore 23:59 IT del 12-04-2018 a 1 km NW Pieve Torina (MC) Prof=8Km https://t.co/GzOrR1PlyT — INGVterremoti (@INGVterremoti) 12 aprile 2018

«Non ce la facciamo più»

«Qui c’è grande paura, è uno stillicidio continuo, la gente non ce la fa più», aveva dichiarato dopo la scossa di due giorni fa il sindaco di Muccia Mario Baroni. «Speriamo che finisca il prima possibile – aveva aggiunto il primo cittadino del piccolo centro marchigiano – perché queste scosse sconvolgono tutti. La gente è uscita per strada, è impossibile dominare la paura. C’è gente ossessionata dal terremoto, io voglio combattere per ricostruire il paese, ma siamo tutti stanchi. E’ come essere un pugile che sta k.o e ancora prende i pugni».

