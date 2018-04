in

Una forte scossa di terremoto si è verificata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 aprile 2018, in Molise, in provincia di Campobasso, con epicentro non distante da Acquaviva Collecroce. La magnitudo rilevata dai sismografi dell’INGV è stata di 4.2 gradi della scala Richter.

Paura tra la popolazione della zona: numerose le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco, ma nessuna richiesta di soccorso. mentre la Protezione Civile tramite la sala regionale ha attivato il dispositivo di sicurezza previsto in caso di terremoto. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco nella zona dell’epicentro.

Tra i centri più vicini all’epicentro del terremoto di oggi in Molise, localizzato ad un chilometro a sudest di Acquaviva Collecroce, ci sono anche Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise, Guardialfiera, Montecilfone, Montemitro, Mafalda, Montefalcone nel Sannio, Civitacampomarano, Lupara, Montenero di Bisaccia, Castelbottaccio (CB), Tufillo (CH), Roccavivara (CB), Dogliola (CH), Guglionesi, Larino (CB),Celenza sul Trigno, Fresagrandinaria (CH), Casacalenda, Lucito (Campobasso), San Giovanni Lipioni (CH), Morrone del Sannio, Provvidenti (CB), Lentella, Palmoli (CH), Castellino del Biferno (CB), Torrebruna (CH), Montorio nei Frentani, Petacciato, Trivento, Ripabottoni, Petrella Tifernina, San Giacomo degli Schiavoni (CB), Castelguidone (CH). La zona è storicamente soggetta ad eventi sismici, anche di forte intensità come tutta l’area appenninica. A Campobasso si ricorda il terremoto del 1805, di magnitudo stimata 6.6.

