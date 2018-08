Uappala Hotels cerca personale a Tirrenia, Livorno e Riparbella

Uappala Hotels, la società livornese fondata nel 1995 e gestita ancora oggi da Mirco Peiani cerca personale per ampliare il proprio organico. Uappala Hotels è una società con sede legale a Livorno che gestisce alberghi e strutture di lusso in diverse regioni italiane. In primis la Toscana (si pensi all’Uappala Tuscany Resort a Tirrenia), poi le mete turistiche più ambite del territorio del Belpaese: Sardegna, Sicilia, Marche, Emilia Romagna e Veneto. Un vero e proprio impero, un progetto imprenditoriale in continua ascesa. La Uappala Hotels cerca al momento undici figure da assumere a contratto. Probabilmente in futuro le opportunità di trovare occupazione nella società di Peiani potrebbero essere maggiori, ma ad oggi è bene non lasciarsi sfuggire l’occasione e candidarsi.

Quali sono le figure che la Uappala Hotels sta cercando?

Uappala Hotel cerca un cameriere/a per una struttura a 5 stelle a Livorno (Grand Hotel Palazzo) e un altro/a cameriere/a per un hotel a 4 stelle all’Isola d’Elba (Hotel Lacona). Tra i requisiti viene richiesta esperienza in altri hotel o ristoranti di catene internazionali, ottima padronanza dell’inglese e disponibilità immediata. Per candidarsi basta inviare curriculum vitae con relative foto via email specificando nell’oggetto la mansione “cameriere” e la struttura per la quale si invia la candidatura a recruiting@uappala.com

Si cercano poi una cameriera ai piani full time a Tirrenia (Pisa). Anche in questo caso occorre inviare il proprio curriculum con foto via email specificando nell’oggetto la mansione piani Tirrenia a recruiting@uappala.com; una cameriera ai piani full time a Riparbella/Cecina (Resort San Martino): ( anche qui va mandato curriculum vitae e proprie foto via email specificando la mansione piani Cecina a recruiting@uappala.com); una cameriera ai piani part time Livorno (da allegare sempre c.v. con foto via email, specificando la mansione piani Livorno a recruiting@uappala.com. Infine un cameriere esperto è richiesto all’Hotel Le Rose a San Teodoro (Olbia) in Sardegna.

Uappala Hotel cerca inoltre un manutentore esperto di hotel (con esperienza pregressa di edilizia, falegnameria, idraulica e elettrica, pitturazioni); un addetto autonoleggio per noleggio auto e furgoni da inserire a tempo pieno con sede di lavoro a Livorno (patente B da almeno 3 anni) e lavoro su turni compresi week end e festività; un giardiniere per il Grand Hotel Palazzo a Livorno (anche in questo caso è richiesta esperienza e residenza in zona). Ancora un addetto al ricevimento per Riparbella/Cecina (Borgo San Martino &spa). Inviare il proprio curriculum con foto a recruiting@uappala.com indicando in oggetto Recption Riparbella. Infine un capopartita ai secondi per la struttura alberghiera di San Teodoro (Olbia) in Sardegna. I candidati devono essere esperti in buffettistica da villaggio.

Leggi anche l’articolo —> Assunzioni BNL 2018: offerte di lavoro in banca, ecco come candidarsi, posizioni aperte e requisiti