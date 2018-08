Serviranno alcune ore per liberare lo speleologo bloccato da ieri pomeriggio in un grotta sul monte Canin, in Friuli Venezia Giulia. Stefano Guarniero, 33 anni, è precipitato e sarebbe ferito all’addome. La squadra di soccorso ha iniziato a lavorare verso le due di notte e al momento sta ancora operando all’ingresso della grotta. I tecnici stanno utilizzando piccole cariche di esplosivo per consentire la risalita della barella con il ferito, spiega il quotidiano Il Piccolo.

Il Monte Canin si trova al confine tra Italia e Austria, nella parte più settentrionale della provincia di Udine. Stefano Guarniero stava esplorando una grotta che si trova sotto la cima della montagna, a 2200 metri di quota e 200 metri di profondità. Non sono ancora chiare le cause che l’hanno fatto precipitare per circa 20 metri, ma quasi sicuramente si è trattato di un crollo di parte dell’ingresso della grotta.

Uno speleologo triestino è rimasto seriamente ferito in un incidente in una grotta del Monte Canin. L’infortunio è avvenuto a quota 2.200 m. mentre l’esperto stava esplorando la cavità a 200 m. di profondità. Le operazioni di recupero proseguiranno per tutta la notte. pic.twitter.com/P0uNDEm2Qg — Tgr Rai FVG (@TgrRaiFVG) 4 agosto 2018

L’allarme è scattato intorno alle 16 di ieri. Per cause ancora da accertare Stefano Guarniero è caduto per una ventina di metri mentre stava esplorando la cavità. Il Soccorso Speleologico sì è attivato e sul posto sono arrivati l’elicottero della Protezione Civile, i tecnici e anche una squadra disostruzioni che è proprio quella che sta operando in queste ore per trarre in salvo Stefano. Sul posto è presente un medico specializzato speleologo, prelevato in Slovenia dall’elicottero della Protezione Civile. La squadra di disostruttori è invece arrivata appositamente dall’Umbria.

(notizia in aggiornamento)