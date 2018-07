UILDM offerte di lavoro 2018: 80 posizioni aperte per giovani con disabilità, ecco come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – lancia il bando per la selezione di 80 giovani da inserire nel progetto ‘PLUS’, l’iniziativa di inclusione socio-lavorativa per le persone con disabilità che ha vinto il primo bando “unico” previsto dalla riforma del Terzo Settore, emesso lo scorso novembre e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il progetto, realizzato insieme ai partner Movimento Difesa del Cittadino, Anas Puglia – Associazione Nazionale di Azione Sociale e Associazione Atlantis 27, intende migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità favorendone, incoraggiandone e promuovendone l’inserimento lavorativo, sociale e territoriale attraverso un percorso di orientamento, formazione e job coaching.

UILDM offerte di lavoro 2018 bando

Il bando è aperto a giovani con disabilità di età compresa fra i 18 e i 40 anni interessati all’inserimento nel mercato del lavoro. Alle partecipanti donne vengono riservate 11 adesioni su 16. A partire da martedì 31 luglio e fino a giovedì 20 settembre è possibile inviare le candidature via mail all’indirizzo: direzionenazionale@pec.uildm.it

Il progetto Plus

Il progetto ‘PLUS’ consiste nell’attivazione di borse formazione lavoro, avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in 16 regioni, coinvolgendo almeno 5 persone con disabilità dai 18 ai 40 anni (5 per ogni

regione). Prevede due attività principali: nella prima i partecipanti seguiranno un corso di formazione

professionale della durata di 40 ore attraverso cui verranno loro offerti gli strumenti necessari per

promuovere l’autonomia personale e sociale e acquisire una modalità lavorativa e relazionale adeguata. In seguito saranno supportati nell’inserimento lavorativo in aziende, cooperative o enti pubblici attraverso tirocini formativi della durata di 30 ore, allo scopo di mettere in pratica quanto imparato in aula e poter avere un primo accesso al mondo del lavoro. Per ciascun beneficiario sarà

rilevato il grado di capacità, autonomia e attitudine personale, al fine di creare un cv e individuare la

sede e il tipo di tirocinio più opportuni. La seconda attività prevede la creazione di uno sportello di accoglienza e ascolto, gestito autonomamente da persone con disabilità.

Progetto Plus requisiti accesso

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere al momento della presentazione della domanda di partecipazione i seguenti requisiti:

1. Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92;

2. Età compresa fra i 18-40 anni;

3. Grado di volontà/interesse espressa in numero (n.1 tanto – n. 2 poco – n. 3 per niente) di

inserimento nel mercato del lavoro;

68/99 – legge 407/98 – d.lgs. 151/15.

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. I 32 partecipanti alla seconda attività saranno selezionati tra gli 80 destinatari iniziali e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92;

2. Età compresa fra i 18-40 anni;

3. Grado di volontà/interesse/attitudine/capacità imprenditoriale espressa in numero (n.1 tanto

n. 2 poco – n. 3 per niente)

Seguirà un colloquio orale volto alla verifica degli aspetti motivazionali e delle skills operative del candidato.