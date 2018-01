Veneto: trovata morta la 15enne scomparsa ieri nel Bellunese. Il corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina

Belluno, trovata morta la ragazzina di 15 anni la cui scomparsa era stata denunciata ieri sera, 26 gennaio, dai genitori. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto oggi intorno alle 10 del mattino sotto il Ponte di Cadore, tra Perarolo e Pieve di Cadore, in Veneto, zona in cui già in passato si sono verificati diversi casi di suicidi. La giovane era residente a Sappada (Belluno). La 15enne, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Cortina d’Ampezzo impegnati nelle indagini, dopo la scuola sarebbe scesa dal pullman che la stava riportando a casa e si sarebbe gettata dal ponte.



Proprio in quel frangente temprale, infatti, è arrivata una telefonata ai militari in cui si segnalava la presenza di una ragazza che camminava da sola in strada, esattamente in quella zona, ma quando una pattuglia è arrivata sul posto per verificare della giovane non c’era più traccia. La famiglia aveva lanciato un appello tramite l’altra figlia, che su Facebook aveva scritto: “Vi prego aiutateci… mia sorella è sparita ieri pomeriggio, l’hanno vista sul ponte Cadore e una macchina con la freccia sembrava la stesse aspettando…qualcuno ha visto qualcosa?”.

Potrebbe interessarti anche: Luciana Fantato scomparsa a Gambolò news: furiosa lite con il marito prima di sparire

Da quel momento sono iniziate le ricerche che hanno visto impegnati anche gli uomini del Soccorso alpino coadiuvati da un cane molecolare. Si indaga sulla vicenda: secondo le informazioni riferite dai genitori, la ragazza qualche giorno fa aveva avuto con loro un diverbio per l’uso del telefono cellulare, null’altro.

© Tutti i diritti riservati. Vietata ogni forma di riproduzione