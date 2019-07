in

Il nuovo centro Amazon di Torino, nello specifico di Torrazza Piemonte, è stato interessato questa mattina, lunedì 15 luglio 2019, da un allarme incendio. Ancora incerte le cause che hanno scatenato il focolaio, ma le fiamme – subito domate – hanno avvolto un carrello robotizzato situato al terzo piano, innescando nell’immediato la procedura d’emergenza.

Amazon Torino, incendio subito domato: sul posto i Vigili del fuoco

Nonostante le fiamme dell’incendio nel centro Amazon alle porte del capoluogo piemontese siano state domate nel giro di pochi minuti, i quattrocento dipendenti di Torrazza Piemonte sono stati evacuati dallo stabilimento in via precauzionale. Il sistema automatico antincendio all’interno del capannone è subito entrato in funzione ma sul posto sono comunque intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri.

