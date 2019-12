in Gossip Anna Falchi nuda per la Lazio: «Come godooo!», e spunta un seno dalla fascia bianco celeste (FOTO) scritto da Vittoria Verdi

Anna Falchi Instagram: Lazio batte Juventus 3 a 1, lei si spoglia per festeggiare! Non è la prima volta che la sexy modella e showgirl si mostra senza veli in onore della sua squadra del cuore ma stavolta è stata più esagerata del solito. In ginocchio sul letto, completamente nuda dalla vita in su, indossa calzoncini da calciatore e copre il prosperoso décolleté con la fascia bianco celeste che lascia spuntare un seno.

Anna Falchi si spoglia per la Lazio: spunta un seno sotto la fascia bianco celeste

Insomma tutti ingredienti che stuzzicano la fantasia dei followers, che siano tifosi della Lazio o no: «Anche se sono sono Juventino tu sei la numero uno», «Vorrei essere il lato b della sciarpa» sono alcuni dei commenti apparsi sotto lo scatto bollente. La vediamo spesso nella veste di ‘inviata’ a Quelli che il calcio, seguire le partite della sua squadra allo stadio. Poi al rientro, quando la Lazio vince, la giunonica Anna Falchi è solita festeggiare così, condividendo con i fan delle foto sexy a tema ‘bianco celeste’.

Anna Falchi Instagram: piccante euforia sul letto dopo la partita della Lazio

Ed è proprio quello che ha fatto ieri sera 7 dicembre, dopo l’incontro calcistico terminato con un risultato sorprendente: la Lazio ha battuto la Juve di Sarri. Ed Anna Falchi non è riuscita a contenere l’euforia: «Come godooooo!!!! Calcisticamente parlando! E ora a nanna con la mia divisa preferita! La mia sciarpa portafortuna da cui non mi separo mai! SEMPRE FORZA LAZIO». Sorriso smagliante, make up ancora impeccabile dopo la serata allo stadio, ventre in vista e topless celato dalla fascia della Lazio. Anna Falchi da sotto lascia spuntare un seno e la provocazione è come sempre servita! Piccante ed ironica, Anna Falchi è pazza di gioia per la sua Lazio, che con una grande partita ha battuto la Juventus entrando ufficialmente a far parte delle squadre in lotta per lo scudetto. Sono trentamila i like alla foto e siamo certi che nelle prossime ore non faranno che lievitare!