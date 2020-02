Anna Falchi Instagram: ennesimo spogliarello social per la showgirl 47enne focosissima tifosa della Lazio. Oggi 29 febbraio, infatti, la sua squadra del cuore ha battuto il Bologna per due a zero e puntualmente la sexy Anna ha posato, in versione eccitante, per i suoi followers.

Anna Falchi si spoglia per l’ennesima vittoria della Lazio: seni esplosivi

Ormai i fan aspettano le foto bollenti dopo ogni vittoria della inarrestabile squadra bianco celeste che sta vivendo un momento d’oro. Il 2 a 0 sul Bologna è valso una foto erotica di Anna Falchi che, dal letto di una camera da letto, ha scattato un selfie con indosso una sottana bianca in pizzo dalla scollatura più che vertiginosa. Ecco il risultato: i suoi seni giunonici, strizzati e straripanti, hanno catturato la scena per la felicità dei seguaci della conturbante attrice e conduttrice televisiva.

La sottana piccante non contiene il giunonico seno: Anna Falchi si spoglia (di nuovo) per la Lazio

La didascalia al post è sempre un inno alla Lazio vincente e dominatrice insieme a Juventus e Inter del Campionato di Serie A 2019-2020: “E oggi la Lazio, come la nostra aquila, vola sempre più in alto!@official_sslazio#noilamiamoeperleicombattiamo#sslazio #sempreforzalazio#imieiattimi #annafalchi“. I commenti sono apparsi immediatamente sotto la immagine ad alto tasso erotico, eccone alcuni: “Tu Anna voli sempre più nel paradiso della bellezza universale sei incantevole unica e indissolubile classe buona serata un bacio grande“, “Due pere anche oggi!”, “Che aquile!”. C’è chi va ltre e non contiene le parole: “Non disprezzo la foto davanti ma se ripresa da dietro ziaa @annafalchi22 volavi più tu che L’Aquila e la Lazio messi insieme”, “Juventino sempre, ma Anna sei sempre na gran gnocca!!” e tanti, tanti altri …