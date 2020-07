Su Instagram un nuovo doppio scatto pazzesco di Antonella Mosetti, conduttrice, showgirl e opinionista, che quasi ogni giorno delizia i fan con foto audaci. La splendida 44enne, che vanta un fisico da urlo, ha pubblicato un duplice ritratto in costume stratosferico. E il bikini striminzito non nasconde, anzi ‘cavalca’ le curve favolose. Il tanga sparisce nei glutei, il fondoschiena è da sballo. Le due foto audaci hanno ricevuto oltre 10mila mi piace e centinaia di commenti positivi.

Antonella Mosetti foto bikini striminzito, fisico da urlo: «Bello piazzato il tatuaggio proprio lì…»

Antonella Mosetti sempre più intrigante su Instagram. L’opinionista dei salotti tv dei programmi di Barbara D’Urso ha postato un duplice scatto paradisiaco. Nella prima immagine elettrizzante a stuzzicare i fan i tatuaggi proprio lì, nello slip: la farfallina (almeno sembra questo) fa capolino dal tanga. Senza contare il décolleté esplosivo, che pare sul punto di venir fuori dalla fascia. Nella seconda foto invece protagonista è il lato B rotondo. Occhiali da sole da diva, labbra carnose e posa ammiccante: questi gli ingredienti del doppio ritratto hot. Tanti i complimenti: «Quanto sei calda…», ha scritto un ammiratore; «Sei sempre bellissima», ha fatto eco un fan; «Bello piazzato il tattoo», ha chiosato un utente. E ancora: «Sei stupenda», «Lato B strepitoso per una donna bellissima», «Preziosa, sensuale, pregiata», «Che fisico da urlo», «Una rosa proprio».

Vita privata e ultimi anni

Per lungo tempo al centro della cronaca rosa, dopo la separazione da Alessandro Nuccetelli, che l’ha resa madre di Asia, è stata legata sentimentalmente a Davide Lippi e poi ad Aldo Montano. Tornata alla ribalta grazie alla prima edizione italiana del reality show Grande Fratello VIP, condotto allora da Ilary Blasi, è spesso ospite come opinionista a ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Live non è la D’Urso’. Nella primavera del 2019 è stata tra i giurati di All Together Now, programma condotto da Michelle Hunziker sempre su Canale 5. Ci sarà anche nella prossima stagione? Non è escluso. Poco presente in tv, non si può dire lo stesso di Instagram. Per la gioia dei fan Antonella Mosetti si diletta a postare scatti favolosi in intimo, lingerie e costume: foto maliziose che non passano in sordina.

(Antonella Mosetti Instagram Foto Profilo Ufficiale)