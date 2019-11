Un percorso lampo nei salotti di Uomini e Donne e un profilo Instagram da quasi 725 mila followers: Arianna Cirrincione ammalia il social con scatti sensualissimi nella loro semplicità. Scese le scale del dating- show della De Filippi, Arianna non ci ha messo molto a conquistare l’incontentabile Andrea Cerioli, alla seconda esperienza televisiva tra gli studi di Canale 5. E mentre con il tronista muoveva i primi passi di quella che sarebbe stata la loro storia d’amore, il pubblico si affezionava alla ventiquattrenne genovese.

Arianna Cirrincione Instagram, gambe esaltate dal look super sexy

Un metro e 80 di bellezza, occhi da cerbiatto e tanta dolcezza, Arianna incanta Instagram con spontaneità e freschezza, senza rinunciare a immagini più provocanti. Ed è proprio in queste occasioni che viene fuori tutta la sensualità della Cirrincione. La mini gonna in pelle nera lascia spazio alle gambe fasciate dai collant a pois, mentre le decolleté dal tacco a spillo completano il look, enfatizzato dalla posa da vamp. “Una bomba”, i fan non mancano di sottolineare l’avvenenza dell’ex corteggiatrice, ormai fidanzatissima con il bel bolognese, sei anni più grande di lei.

“La più sensuale nella tua semplicità”

“Stupenda come sempre”, i complimenti sotto lo scatto Instagram della Cirrincione arrivano copiosi. “Molto molto molto bella”, ammirazione e apprezzamenti provengono sia dagli uomini che dalle donne. “Posso osare a dirti che belle gambe! Mi piace tanto il tuo look”, “Senza gambe – ironizza qualcuno – chapeau”. “Sexy”, “Che f**a”, “Che meraviglia”. Classe e grazia sono proprie delle immagini di Arianna. “Sei la fine del mondo”, “Che eleganza”, “Che gambe”. O ancora: “Sei la più vera, la più bella…. E la più sensuale nella tua semplicità…. Sei una di Noi…. Ma di un pianeta diverso…. ecco precisamente così…. Ti ammiro molto…”.

