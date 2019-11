Bella Hadid è una famosissima modella e attrice americana. Abbiamo imparato a conoscerla soprattutto grazie a sua sorella maggiore, Gigi Hadid, fidanzata a lungo tempo con Zayn Malik, ex cantante dei One Direction. Ovviamente la giovane modella non è solo questo, ma è un insieme di grazia e portamento ammaliante. Il suo account Instagram conta più di 26 milioni di followers, un numero davvero impressionante, ma che non sorprende. La modella tiene molto attivo il suo profilo condividendo scatti della sua vita privata e pubblica. Una delle sue ultime foto ha lasciato i fan davvero senza fiato.

Bella Hadid e il viso perfetto

Che Bella Hadid sia incantevole non è un mistero e la si può definire anche una verità oggettiva e proprio ad avvalorare questa teoria è arrivato il chirurgo plastico Julian De Silva, direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra. In poche parole lo stimato medico ha analizzato i volti di alcune stelle del mondo dello spettacolo adoperando una mappatura digitale che sfrutta come metro di misura la “sezione aurea”, unità usata nell’Antica Grecia. La sezione aurea, detta anche “proporzione divina”, è stata applicata perfino da Leonardo da Vinci per il suo “Uomo Vitruviano”. Più un volto si avvicina alla Golden Ratio e più è considerato vicino alla perfezione: il rapporto Beauty Phi calcolato sul viso di Bella Hadid è pari al 94,35%. Insomma, anche la scienza conferma che la modella è quasi perfetta.

La foto hot e i commenti

Un’ulteriore prova è proprio la sua ultima foto pubblicata su Instagram. Si tratta di uno scatto rubato durante un servizio fotografico. Bella indossa delle culottes nere e una giacca in pelle aperta proprio sul profilo del seno. Magrissima e stupenda, ma con le curve al punto giusto. Il seno e il corpo di Bella sembrano al pari di una scultura greca. In più il suo sguardo non può far altro che sciogliere gli animi. La foto ha subito collezionato un gran numero di commenti estremamente positivi. “Sei davvero perfetta”; “Mi mandi in fiamme!”; “Non c’è dubbio, sei una regina”; “Complimenti Bella, sei di una bellezza divina”; “Sei troppo bella, vorrei essere te”.