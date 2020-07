Si espone al sole con la giusta protezione ma non con il giusto costumino Caterina Balivo: la conduttrice partenopea scatena l’euforia ma anche qualche critica dal mondo Instagram ormai tanto caro a influencer e volti noti. In vacanza con la famiglia dopo la fortunata stagione di Vieni da me, Caterina continua a condividere con il seguito scatti paradisiaci. E in un bikini entusiasmante manda in visibilio quasi un milione e mezzo di followers oggi all’attivo sul suo profilo personale. Sfiora i 30 mila like e una marea di commenti uno degli ultimi post.

Caterina Balivo Instagram, decolleté incontenibile nel mini bikini: tonicità persa?

“Che sia al mare o in città, – scrive Caterina sponsorizzando un noto brand di solari – un weekend breve o una vacanza più lunga, bisogna sempre trovare il modo giusto per esporsi al sole”. Contenta di aver trovato la protezione adatta a tutta la famiglia, la Balivo non immagina di stuzzicare così tanto il seguito. Accarezzata da un mini bikini a triangolo, la conduttrice espone all’aria la mercanzia: insufficienti i centimetri di stoffa per il decolleté del volto pomeridiano di RaiUno. “Ma quella crema fa crescere anche le tette?”, la provocazione è dietro l’angolo. Ma Caterina non si lascia intimidire: “Provala, – suggerisce – magari sì”. Più incisivi altri: “Mi sembra che le faccia cadere”, stronca qualcuno. “Le fa crescere il conto in banca senza sudare…”, chiosa sarcastico qualcun altro.

“Che pere la Balivo”, ma…

La visione della Balivo mette davvero tanta carne al fuoco, e i commenti non esitano nel sottolinearlo: “Bella milf”, “Sei bellissima, strafi*a… belle tette e sorriso splendido”, “Dolce tentazione”, “Mi fai impazzire”, “Ma che gnoccolona sei”. “Wow… veramente meravigliosa”, “Ti vedo in forma smagliante”, “Fai più foto così”, “Che pere la Balivo”. E a proposito di “pere”: “Che belvedere”, “Che belle tettine”, ma anche, “Attenzione Caterina, che escono!!”, ammoniscono. Come pure: “Mah… Potevi sistemarti il costume… Non hai bisogno di questi mezzucci per prendere i like”. >> Giulia Salemi in reggiseno per le vie di Milano, ammiccante e sensuale: «Magnetica questa…»