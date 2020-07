Anche per la sorellina di Belen, Cecilia Rodriguez, è ufficialmente iniziata l’estate 2020. L’influencer e ex volto noto del Grande Fratello Vip ha deciso di esplorare l’Italia e così è partita per l’Isola di Salina, appartenente all’arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Naturalmente a farle compagnia in questa avventura c’è anche il suo fidanzato Ignazio Moser. Poche ore fa la showgirl ha deciso di condividere su Instagram con i suoi followers la sua gita in barca. L’affascinante Cecilia Rodriguez in bikini è paradisiaca. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti.

Cecilia Rodriguez in bikini: giro in barca delle isole Eolie

Uno scatto molto semplice che ha comunque catturato lo sguardo dei numerosi followers di Cecilia Rodrigue. La showgirl ha pensato bene di visitare le meravigliose isole Eolie. Il giro in barca ha decisamente riscaldato l’estate siciliana. Cecilia Rodriguez in bikini è qualcosa di indescrivibile. Il micro costume nero fascia alla perfezione le sue curve esplosive, lasciando pochissimo spazio all’immaginazione. Il suo abbondante décolleté fa capolino dalla scollatura, rendendo l’intera foto indimenticabile. Il suo sguardo perso verso l’orizzonte e completamente assorto nei pensieri conferisce all’immagine un’aria romantica e fiabesca. Non c’è nulla da fare, la Rodriguez è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco.

I commenti dei followers

Cecilia Rodriguez in bikini è mozzafiato. Il suo esplosivo “davanzale” non è passato minimamente inosservato. Il suo fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Un follower le ha detto: «Adoro le tue smorfie…le tue espressioni….tutto…. proprio come il tuo Nachito (Ignazio Moser)» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Adoro i tuoi costumi sono veramente bellissimi e tu come sempre sei uno spettacolo!» In molti le hanno fatto una richiesta un po’ particolare: «Non ti coprire, sei stupenda». Un ammiratore, senza troppi giri di parole, ha detto: «Che fisico pazzesco. Ogni giorno più bella!» Infine, un fan monello ha concluso scrivendo: «Sei una strafi*a!» >>Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)