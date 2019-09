Chi l’ha visto 2019, cambio di programmazione: quando va in onda

Una settimana di grandi ritorni per la televisione italiana. Finalmente torna in diretta anche Chi l’ha visto. Il programma si era concluso il 25 luglio 2019 e le lunghe ferie dello staff si sono concluse proprio oggi, 10 settembre 2019. Andiamo a scoprire insieme cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione, ma soprattutto quando andrà in diretta. Continua a leggere per scoprirlo.

Chi l’ha visto: nuova stagione

Appelli per persone scomparse, indagini e focus sui maggiori casi di cronaca nera che tanto fanno discutere o hanno fatto discutere l’opinione pubblica. E’ questo di cui si è sempre occupato e continuerà ad occuparsi Chi l’ha visto? condotto, in prima serata, dalla giornalista Federica Sciarelli, che ha cucito su se stessa il programma. Il format del programma non cambia neanche di una virgola, ma dall’altra parte perché farlo quando si sta già vincendo. A differenza di quello che si può pensare la Sciarelli non è mai davvero andata in vacanza. In questo periodo di fuori onda è andata a caccia di nuove interessanti storie. I centralini non hanno mai smesso di suonare e hanno fornito preziosi indizi, segnalazioni ma anche e sopratutto appelli.

Quando andrà in onda il programma

In tanti sono impazienti per il ritorno del tanto amato programma e finalmente l’attesa sta per concludersi. A stranire i fan, la data della messa in onda: Inizialmente la messa in onda doveva essere per la fascia quotidiana Martedì 17 settembre mentre per la puntata in prima serata Mercoledì 18 settembre. Come annunciato sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito c’è stato un cambio di programma. Martedì 10 Settembre, alle 11:30 riprenderà la striscia quotidiana e Mercoledì 11 Settembre alle 21:30 la prima serata. Quindi mancano poche ore al grande ritorno di Chi l’ha visto. Con che caso si aprirà il programma? Non ci resta che sintonizzarci su Rai3 per scoprirlo.