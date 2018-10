Chi sono gli sportivi più pagati al mondo?

Che lo sport sia una delle passioni più frequenti di uomini e donne non è una novità. A fare la differenza sono le preferenze degli sport, chi preferisce il tradizionale calcio, chi il rugby, chi le quattro ruote. Insomma, uno sport non vale un altro, così come gli sportivi. A confermarlo sono gli ingaggi che per alcuni sono esorbitanti.

Secondo una classifica realizzata da Codicebonus gli sportivi più pagati al mondo arrivano a guadagnare cifre da capogiro, probabilmente anche più alte di quanto si possa immaginare. Del resto, si sa, lo sport comporta preparazione e dedizione, probabilmente per questo è una delle professioni più pagate.

Da precisare che oggi i guadagni non sono da fare risalire alla “semplice” partita o all’ingaggio, ma sono legati a pubblicità, sponsor, personal branding e altri strumenti che fanno salire gli introiti degli atleti indipendentemente dalla loro attività sportiva. Se ci siamo chiesti quali siano gli sportivi che guadagnano di più è presto detto, una classifica ci ha chiarito le idee.

I 10 campioni dello sport che più ricchi per compensi e sponsor

Al decimo posto della classifica trova spazio il quarterback dei Detroit Lions e della NFL Matthew Stafford, il cui conto in banca sembra aggirarsi intorno a 59,5 milioni di dollari.

Lo precede, al nono posto, Matt Ryan, quarterback degli Atlanta Falcons con un reddito di 67,3 milioni di dollari.

All’ottavo posto si trova Stephen Curry, uno dei migliori cestisti in attività e uno dei migliori playmaker di sempre. Il suo reddito è di 76,9 milioni di dollari.

Prima di lui, al settimo posto della classifica si trova il tennista numero 2 nel ranking mondiale ATP, Roger Federer. Oltre a essere l’atleta ad avere vinto più titoli nel Grande Slam, a quanto pare, è anche uno dei più pagati.

La leggenda LeBron James che ha firmato un contratto quadriennale con i Los Angeles Lakers da 154 milioni di dollari, occupa il sesto posto. Il suo reddito si aggira intorno agli 85,5 milioni di dollari. Secondo una famosa rivista nel 2010 è stato classificato secondo tra le persone più influenti al mondo e uno degli sportivi più ricchi.

Un gradino sopra di lui, al quinto posto, troviamo il ventiseienne Neymar con un reddito che sfiora i 90 milioni di dollari. Oltre a uno dei più pagati attualmente è anche uno dei calciatori migliori.

Il quarto posto è occupato da Conor McGregor, campione della MMA, dei pesi leggeri e piuma nella Ufc americana. Il suo reddito si aggira intorno a cifre da capogiro, 99 milioni di dollari.

Cifre superiori sono quelle di Cristiano Ronaldo che si trova al terzo posto con un reddito di 108 milioni di dollari. Celebre per la sua bravura, ma anche per essere stato lo scambio più costoso mai registrato in serie A.

Lo precede il cinque volte pallone d’oro Lionel Messi, probabilmente il calciatore più pagato della storia. Il secondo posto della classifica degli sportivi più pagati al mondo se lo conquista grazie al suo reddito di 111 milioni di dollari. È anche il miglior marcatore di sempre con una media di 0,78 reti a partita.

Il primo posto? A occuparlo è Floyd Mayweather. A 41 anni nel 2017, il pugile statunitense ha chiuso la sua carriera con un reddito di tutto rispetto che ammontava a 285 milioni di dollari.